【育兒心得】孩子懂得感恩便是快樂 EstherChu：快樂不關乎財富和成就

▲ 子女怎樣才會快樂？快樂不關乎財富和成就。

子女怎樣才會快樂？快樂不關乎財富和成就，雖則這幾乎是大多數人相信的真理。

我遇過很多快樂人，他們都有一個共同特點，全都是很會感恩的人！

感恩是一種情緒、一種態度、一種美德、一種習慣、一種性格甚至是一種應對的反應，感恩是無論他人對自己的付岀、或對所接受的一切都心存感激。

懂得感恩，也是一個滿足的人。

要子女滿足，父母首先要滿足。然而，有些父母不讓子女輕易滿足，通常反映在分數及前途上、甚至在物質上。

我曾犯了這樣的錯誤，為了讓兒子開心，滿足他的期望，在他沒有開口以先，已經買了兒子喜歡的玩具，而且不只一次，心諗不是太貴，只不過小禮物一份。禮物是沒有問題的，但當太習慣給予太多不必要的禮物，或者是出於虧欠的付出，收禮物很容易變得理所當然的，當你不給的時候，他們會很失望，有些已經寵壞了的，更因得不到他們認為應得的東西而埋怨。

曾在主題公園酒店的池畔，遇到這個家庭，小男生對父母很沒禮貌，當父母叫他上水去食飯，小男生卻在泳池內大發脾氣，大罵父母好煩，然後完全不理父母繼續游水，父母無奈地在池邊繼續轆電話等候，直到大少肚餓想上水才離開。

等候期間，還聽到父母嘆氣說：「次次嚟都玩到唔願走，真係冇佢符！」

意思是，兒子不只一次到這裏玩、亦不是第一次這樣發脾氣？為何父母可以容忍子女這種態度？孩子年紀小的時候，都會刻意教導他們對父母及別人的饋贈說多謝！子女長大後，許多父母只集中滿足他們，卻忘記了持續培養感恩的美德。

孩子應該要學習，為他們所接受無論是和父母一起的假期、或一份父母給予的小禮物而說多謝。

有時物質生活太豐盛、太多東西變得「老奉」了，便不輕易感到滿足，也會不懂感恩。

最近外國新興了感恩心理學，研究感恩這件事情。心理學家發現感恩的人都傾向簡單的快樂，即使是其他人認為理所當然的小事，感恩的人也會注意到當中的積極事物而作出讚賞，亦會經常在身處的境況或經歷找出欣賞的地方，當體驗感恩的感覺多了，人也會快樂多了！

我家住在山上的營地，附近也沒有超市或士多，要搭一程專線小巴才可買到飲品或零食。最近山上有新的興建，地盤旁邊多了兩部汽水機。我們只要行3分鐘便可到達地盤買到喜歡的飲品，這部汽水機的出現，令到營地孩子非常快樂，非常感激汽水機的出現。

如果落樓下就買到汽水，就沒有什麼好感恩了！

不錯，當生活簡單點，不再理所當然，孩子便明白感恩！

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