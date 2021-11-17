評三任特首勞工政策　陳婉嫻：數政績就有選擇

▲ 工聯會榮譽會長陳婉嫻。（陳永康攝）

新選舉制度下的三場選舉，尚有12月舉行的立法會選舉和明年3月舉行的特首選舉，在立法會選委界參選人四處拉票之際，在選委會坐擁60席的勞工界已率先設計好「點心紙」， 要求參選人剔選表態。

需要在這張「點心紙」上表態的，還有未來的特首候選人。工聯會榮譽會長陳婉嫻形容，這是一個好契機，透露當年曾靠此成功爭取最低工資。「當年曾蔭權選特首，他想要勞工界票，我們要求（設立）最低工資，帶有半威迫性，他最後都同意將最低工資放進政綱。」

陳婉嫻續指，另一位前特首梁振英參選時，亦曾答應某些條件，但就「有些走數」。陳婉嫻說，當年要求設立標準工時，工聯會有份幫手寫政綱，當時說好朝着立法方向去做，但最後沒做到。

陳婉嫻認為，選特首，只要找出參選者過往的政績計下數，就會有選擇。那現任特首林鄭月娥又如何？

她承認，林鄭確實「好打得」，勞工政策亦不是沒做，有做一些，但認為林鄭未有決心去處理社會上的問題，例如就業。陳婉嫻指，婦女勞工討論多時，雖然最新一份施政報告上，有提出好多婦女問題，「但我們看來看去，都未解決。」

工聯會、勞聯和高級公務員協會在內的八個工會組織，上月底曾發表聯合政綱，羅列開拓多元就業機會、檢討外判制度、設長遠失業保障制度等7項政綱。未來數月，則會發起聯署行動，爭取選委、立法會候選人、甚至特首候選人支持。下周四晚亦會舉辦交流會，邀請工會組織、勞工界選委和立法會選委會界別參選人出席。

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