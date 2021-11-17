【校長專欄】兄弟不喜歡寫字寧願計數 輔導同學數學反復練習比賽奪獎

▲ 張校長分享兩名學生學習數學的秘訣。

數學，恐怕是我學習上的天敵。從小到大，自己都害怕數學，當然更談不上興趣。幸好在那位對我不離不棄的數學老師的指導下，當年會考數學成績還算不賴。但我還很清楚記得，我考完數學會考的那一天，我已立即把數學書扔進垃圾筒呢! 可想而知，我對數學真是敬而遠之。不過話說回來，我對精於數學的人，實在欣賞又羨慕，因為他們的頭腦很聰明，又有邏輯性，直覺上是天生的聰明人!

早前，我與學生一起出席一個數學公開賽的頒獎禮，與幾位獲獎學生聊天，他們談對數學的想法，讓我頗有體會。憶興、憶隆和樂昱在今年的「中華盃數學精英邀請賽」中，榮獲了冠軍，也獲得了中學組總冠軍。而早前參與的「 TIMO泰國國際數學競賽」中，他們也獲得了銅獎。

▲ 同學在比賽中獲獎。（校方提供）

我好奇地問，你們是否從小數學成績就很好，天生喜歡數學?樂昱跟我說: 「我小學的時候，數學成績不太理想，後來轉了學校，老師評估我的程度後，把我的數學練習調適，我發覺容易了，分數也高了﹔之後開始有了信心，一步步數學成績就穩定下來，之後就越計越順，自己也開始慢慢愛上數學了。」樂昱回想，建立信心是提升數學成績的第一步。有時不要強迫自己的程度，由淺開始，反而是件好事，信心建立了，頭腦都會清晰一點，由小步子開展，不要操之過急，成績就自然提升。

至於憶興、憶隆兩兄弟，他們說因為自己不太喜歡寫很多字，所以寧願計數，有時碰到較難的數學題目，他們經思考後都不得其解，就會立即上網，查閱解題答案。思隆說﹕「做奧數這個方法最有效，看別人解數，會吸收很多有效而精準的方法，自己解題就會慢慢提升速度，掌握了技巧，計數也會易於得心應手。」大哥憶興亦補充，反復練習都是讓他進步的重要方法，他說掌握題型和步驟很重要，所以他會反覆做練習，有時做著做著，又會產生出「舉一反三」的效果。

後來我也知道，他們兩兄弟有一個成功秘訣沒說出來，就是「教數」! 班上總有一些數學較弱的同學，他們兩兄弟，非常喜歡教別人數學，這個方法，實在是助人又助己呢!

三人今次在兩個國際數學比賽中獲得殊榮，都異口同聲說要多謝老師的悉心教導和同學的鼓勵。他們說，找志同道合的同學一起研習，會讓自己的力量提升，而且他們也開始想向難度挑戰，例如想試算公開試的題目，又想繼續參加比賽。憶隆說，他由始至終沒有想過要得獎，只希望透過不同比賽，嘗試不同題型的算式，累積經驗。現在獲得獎項，確是增加了信心，他也希望下次參加其他數學比賽，也能獲得冠軍。

與幾位同學傾談，他們說的，其實是老生常談，但由他們口中說出來，就是最貼地和最有果效的方法。在此，也讓我總結4招讓數學提升的方法﹕第一，由淺入深，建立信心﹔第二，反復操練，舉一反三﹔第三，講數教數，越講越明﹔第四，網上資源，精益求精。莘莘學子，各有不同的學習挑戰，但切密讓自己失去學習的動力和興趣，有時「量力」才能「有為」。

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