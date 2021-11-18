【超市大搜查】精煉植物油含致癌物棕櫚油最危險　嚴選47款不含棕櫚油餅乾【附完整名單】

▲ 47款不含棕櫚油餅乾。

台灣成大環境醫學研究所執行科技部委託，進行一項2年的大規模食品中「2單氯丙二醇酯」、「3單氯丙二醇酯」與「縮水甘油酯」等有害含量，及民眾飲食暴露量研究發現。結果發現台灣人上述3種物質的暴露量高於歐美國，當中以添加了棕櫚油的各式糖果、餅乾及嬰兒奶粉含量驚人。

綜合台媒報道，研究搜集200多項食品及28項調味料，經測試，發現前3項有害物質含量最高的食品，分別為：油、餅乾糖果及複合食品（水餃、泡麵及漢堡等）。

而油當中，則以「棕櫚油」含量最高，「3單氯丙二醇酯」超過歐盟所規定的兩倍，「縮水甘油酯」更超歐盟規定的6倍。其次是玄米油，其他像是玉米胚芽油、人造牛油及製作糕點常用的酥油，含量也相當高。比較健康的油有橄欖油、葵花油、芥花油、大豆油及椰子油等。

成大環境醫學研究所環境微量毒物中心主任李俊璋表示，棕櫚油因為價格便宜，被大量應用在各種零食，其中以高油及高溫烘焙且高鹽的食品，有害物質含量最高，例如薯片、高油脂的麵包等。

3種物質皆有害健康：

縮水甘油酯：被國際癌症研究機構列為第2A組物質(可能令人類患癌)

三單氯丙二醇酯：列為「可能致癌物」，或損害腎臟與睪丸

二單氯丙二醇酯：損害心臟、平滑肌

據本港食安中心，食物中的縮水甘油酯會在消化過程中分解，導致縮水甘油差不多完全釋放。縮水甘油為毒性基因致癌物，故應設法將食物中的縮水甘油酯維持在可合理做到的盡可能低水平。

不含棕櫚油餅乾名單

棕櫚油除了含有上述3種有害物質，亦含有高飽和脂肪和反式脂肪。TOPick為此搜羅近200款市面常見餅乾，發現大部份餅乾均含棕櫚油。TOPick記者整理出以下不含棕櫚油的47款餅乾名單。

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記者：楊宛茜