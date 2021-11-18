  • 22°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 10:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【超市大搜查】精煉植物油含致癌物棕櫚油最危險　嚴選47款不含棕櫚油餅乾【附完整名單】

食用安全 09:31 2021/11/18

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

47款不含棕櫚油餅乾。

台灣成大環境醫學研究所執行科技部委託，進行一項2年的大規模食品中「2單氯丙二醇酯」、「3單氯丙二醇酯」與「縮水甘油酯」等有害含量，及民眾飲食暴露量研究發現。結果發現台灣人上述3種物質的暴露量高於歐美國，當中以添加了棕櫚油的各式糖果、餅乾及嬰兒奶粉含量驚人。

綜合台媒報道，研究搜集200多項食品及28項調味料，經測試，發現前3項有害物質含量最高的食品，分別為：油、餅乾糖果及複合食品（水餃、泡麵及漢堡等）。

而油當中，則以「棕櫚油」含量最高，「3單氯丙二醇酯」超過歐盟所規定的兩倍，「縮水甘油酯」更超歐盟規定的6倍。其次是玄米油，其他像是玉米胚芽油、人造牛油及製作糕點常用的酥油，含量也相當高。比較健康的油有橄欖油、葵花油、芥花油、大豆油及椰子油等。

成大環境醫學研究所環境微量毒物中心主任李俊璋表示，棕櫚油因為價格便宜，被大量應用在各種零食，其中以高油及高溫烘焙且高鹽的食品，有害物質含量最高，例如薯片、高油脂的麵包等。

3種物質皆有害健康：

  • 縮水甘油酯：被國際癌症研究機構列為第2A組物質(可能令人類患癌)
  • 三單氯丙二醇酯：列為「可能致癌物」，或損害腎臟與睪丸
  • 二單氯丙二醇酯：損害心臟、平滑肌

據本港食安中心，食物中的縮水甘油酯會在消化過程中分解，導致縮水甘油差不多完全釋放。縮水甘油為毒性基因致癌物，故應設法將食物中的縮水甘油酯維持在可合理做到的盡可能低水平。

不含棕櫚油餅乾名單

棕櫚油除了含有上述3種有害物質，亦含有高飽和脂肪和反式脂肪。TOPick為此搜羅近200款市面常見餅乾，發現大部份餅乾均含棕櫚油。TOPick記者整理出以下不含棕櫚油的47款餅乾名單。

    點擊圖片放大
    +45
    +44

最新影片推介：【活得健康啲】余翠怡患癌截肢五戰殘奧首次失落獎牌　不退役不認輸明年每月一比賽

記者：楊宛茜

相關文章

【超市大搜查】慢性堵塞心血管可致中風冠心病　盤點70款不含反式脂肪餅乾
13:12 2020/10/08
【超市大搜查】慢性堵塞心血管可致中風冠心病　盤點70款不含反式脂肪餅乾
【餅乾陷阱】餅乾含高飽和脂肪棕櫚油可增膽固醇　營養師推薦8款較健康餅乾【附名單】
16:22 2020/11/16
【餅乾陷阱】餅乾含高飽和脂肪棕櫚油可增膽固醇　營養師推薦8款較健康餅乾【附名單】
【瘦身䧟阱】提防餅乾也會吃肥人　營養師：威化餅脂肪比梳打餅高3倍
18:01 2020/04/29
【瘦身䧟阱】提防餅乾也會吃肥人　營養師：威化餅脂肪比梳打餅高3倍

你可能感興趣

【超市大搜查】慢性堵塞心血管可致中風冠心病　盤點70款不含反式脂肪餅乾
13:12 2020/10/08
【超市大搜查】慢性堵塞心血管可致中風冠心病　盤點70款不含反式脂肪餅乾
【餅乾陷阱】餅乾含高飽和脂肪棕櫚油可增膽固醇　營養師推薦8款較健康餅乾【附名單】
16:22 2020/11/16
【餅乾陷阱】餅乾含高飽和脂肪棕櫚油可增膽固醇　營養師推薦8款較健康餅乾【附名單】
【瘦身䧟阱】提防餅乾也會吃肥人　營養師：威化餅脂肪比梳打餅高3倍
18:01 2020/04/29
【瘦身䧟阱】提防餅乾也會吃肥人　營養師：威化餅脂肪比梳打餅高3倍
食用安全 健康問題 兒童健康 致癌物 脂肪 反式脂肪 食品 癌症 台灣 零食

最高瀏覽

【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
10:53 2021/11/17
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
10:27 2021/11/16
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大
09:42 2021/11/17
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大