【新冠疫苗】衞生署上周接35宗接種後異常報告　其中13歲少年打首針復必泰後胸痛

▲ 衞生署上周接35宗接種後異常報告，其中13歲少年打首針復必泰後胸痛。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（17日）公布最新疫苗接種監測更新，截至11月14日的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名13歲少年，他在接種第一劑復必泰疫苗後一天內出現胸痛，情況穩定。

衞生署續指，衞生署共接獲35宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至11月14日晚上8時，本港市民合共接種了約919萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約467萬名，佔全港12歲或以上人口的69.4%。衞生署共接獲6,349宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至11月14日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結29宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

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責任編輯：李榮忠