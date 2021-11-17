  • 24°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 19:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】衞生署上周接35宗接種後異常報告　其中13歲少年打首針復必泰後胸痛

社會 19:17 2021/11/17

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

衞生署上周接35宗接種後異常報告，其中13歲少年打首針復必泰後胸痛。（資料圖片）

本港新冠疫苗接種計劃持續，衞生署今（17日）公布最新疫苗接種監測更新，截至11月14日的過去一星期，衞生署接獲一宗涉及12至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，涉及一名13歲少年，他在接種第一劑復必泰疫苗後一天內出現胸痛，情況穩定。

衞生署續指，衞生署共接獲35宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的異常事件報告，當中並沒有醫管局呈報涉及曾經於離世前14日內接種疫苗人士及與接種疫苗有潛在關聯的死亡個案。

截至11月14日晚上8時，本港市民合共接種了約919萬劑新冠疫苗，已接種最少一劑疫苗的市民約467萬名，佔全港12歲或以上人口的69.4%。衞生署共接獲6,349宗異常事件報告，佔疫苗接種總劑量的0.07%。就涉及接種疫苗人士的死亡個案，包括47宗涉及曾經於離世前14日內接種疫苗，佔疫苗接種總劑量的0.0005%，沒有死亡個案顯示與接種疫苗有關聯。

截至11月14日，新冠疫苗臨床事件評估專家委員會已總結29宗死亡個案與疫苗接種沒有因果關係，初步認為18宗個案與疫苗接種沒有關聯。專家委員會認為至今並未發現有不尋常的現象，會繼續密切監察有關情況並收集數據以作評估。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

相關文章

【新冠肺炎】曾祈殷倡機組人員抵港後到指定地點檢疫　與一般市民看齊
今日 10:41
【新冠肺炎】曾祈殷倡機組人員抵港後到指定地點檢疫　與一般市民看齊
【野豬出沒】海洋公園水世界樂園附近發現5隻野豬　已通知漁護署
今日 12:38
【野豬出沒】海洋公園水世界樂園附近發現5隻野豬　已通知漁護署
【雙十一】內地包裹疑帶新冠病毒或運抵本港　呼吸科醫生：可等2至3日先拆包裹
今日 15:19
【雙十一】內地包裹疑帶新冠病毒或運抵本港　呼吸科醫生：可等2至3日先拆包裹
【維港泳】維港泳12月12日復辦　一文看清報名詳情及防疫要求
今日 11:30
【維港泳】維港泳12月12日復辦　一文看清報名詳情及防疫要求

你可能感興趣

【新冠肺炎】曾祈殷倡機組人員抵港後到指定地點檢疫　與一般市民看齊
今日 10:41
【新冠肺炎】曾祈殷倡機組人員抵港後到指定地點檢疫　與一般市民看齊
【野豬出沒】海洋公園水世界樂園附近發現5隻野豬　已通知漁護署
今日 12:38
【野豬出沒】海洋公園水世界樂園附近發現5隻野豬　已通知漁護署
【雙十一】內地包裹疑帶新冠病毒或運抵本港　呼吸科醫生：可等2至3日先拆包裹
今日 15:19
【雙十一】內地包裹疑帶新冠病毒或運抵本港　呼吸科醫生：可等2至3日先拆包裹
疫苗 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 衞生署 香港

最高瀏覽

【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
10:27 2021/11/16
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
今日 10:53
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大
今日 09:42
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大