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【公海遊】雲頂夢號復航3月入座率均達9成　願推第3針疫苗抽獎計劃

社會 19:39 2021/11/17

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

雲頂夢號復航3月入座率均達9成。（陳永康攝）

年終假期及聖誕佳節將至，惟疫情之下市民仍難外遊，不少人或會考慮選擇本地公海遊歡度佳節。星夢郵輪將於今年11月中旬至2022年元旦展開「北歐聖誕 星夢奇航」主題航次。星夢郵輪市場部高級副總裁李鳳霞對船上防疫相當有信心，形容「比同行更嚴格」。她期望與內地開關後，郵輪能作為「先鋒」開通往大灣區航線。 

星夢郵輪「雲頂夢號」自7月30日正式開啟Super Seacation海上遊航線，至今已成功復航超過100天，服務超過61,000名香港市民。李鳳霞表示，過去3個月市民對Seacation反應相當熱烈，郵輪入座率基本達9成，反映市民對Staycation有更多熱情，而公司今年及去年5月進行的調查亦顯示，市民願意坐郵輪的意願提升有3倍，乘客於船上消費水平亦比疫情前更高。 

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「雲頂夢號」復航3個月以來，疫情時有反覆，日前皇家加勒比郵輪「海洋光譜號」更出現船員復陽個案。李鳳霞強調，星夢郵輪在疫情下仍嚴格執行防疫措施，甚至比政府要求更為嚴謹，如船內劇院入座率最高為75%，比政府要求的85%更低。船上所有船員均來自非高風險地區，留在船上已超過3個月，復陽機會不大。如乘客在登船前28天有出境記錄，其航程更會被延期。李鳳霞相信：「我們的經驗及措施，比同行更嚴格。」 

政府近日正為特定群組開展第3針疫苗接種計劃，李鳳霞表示，若政府進一步放寬至其他群組，星夢郵輪「好希望」前線員工接種第3針疫苗，令員工更加安全，亦能更好地服務乘客。李鳳霞又笑稱，如有需要，公司亦樂意為香港安全衛生作貢獻，推出第3針疫苗抽獎計劃。 

現時港府正就通關與內地磋商。李鳳霞期望，如大灣區能開放，公司能開通往大灣區航線。李鳳霞表示，乘搭郵輪會是一個安全的旅遊方式，有嚴格的防疫、清潔措施。她稱：

在這個情況之下，郵輪作為先鋒去開通，會是一個好的選擇。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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