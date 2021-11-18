【JUPAS】浸大中藥下學年學額增至20個　舊生指就業機會多元化

▲ 浸大中藥學學士下學年將提供20個學額。（黃悅晴攝）

位於將軍澳的中醫醫院預計於2025年投入服務，屆時對中醫藥服務人才需求料將大增。香港浸會大學中藥學學士課程下學年將增加學額至20個，教授中藥相關知識及技能，包括中藥鑑定、藥劑分析等。有畢業生形容中藥行業極具潛力，學生就業機會多。

浸會大學自2001年起開辦中藥學學士（榮譽）學位課程，是本港唯一資助全日制中藥學位課程。課程以研究中藥為本，內容涵蓋中藥基礎化學實驗、藥用植物學、中醫學基礎等，學生亦會學習中藥製藥、鑑定等，為中藥材做質量控制。學生於第一及第三學年要參加實習，包括到內地的藥業公司、植物園等做研究；亦會在本港製藥機構及中醫診所中藥房，進行藥劑製作、配劑及藥房管理訓練。

浸大中醫藥學院教學科研部教授、中藥課程主任陳虎彪說，不少報讀考生常把中醫及中藥搞混，他澄清中醫是看症、治療病人，而中藥是學習藥物研究。他指出，中藥課程的優勢在於理論與實踐並重，畢業生的出路多且闊，舉例不少學生會投身藥廠及私人機構，從事藥品開發、品質檢測、藥房主管的工作，加上中醫醫院及中藥檢測中心數年後開始營運，相信屆時市場需求更大，可容納所有畢業生。

▲ 浸大中醫藥學院教學科研部教授、中藥課程主任陳虎彪。（黃悅晴攝）

該學系2015年畢業生蘇偉明就選擇創業，開設營養茶療中心「營養生」。他畢業後曾於營養食品中心工作，發現不少營養產品均含有中藥，因此萌生創立以中藥茶療中心的念頭，以中式茶療結合西方營養學。作為過來人，蘇偉明認為，中藥學畢業生在就業擁有更大彈性優勢，並相信中藥相關行業發展潛力高，以其創立公司為例，業績由開業至今有380倍增長。

中藥學學士（榮譽）學位課程於21/22學年提供15個學額，下學年將增至20個。該課程本學年平均收生成績為最佳五科21.25分，學生須選修化學；以大學聯招首輪改選的數字有185人將課程放在Band A計算，2021年聯招約12人爭奪一學位。按校方統計，2020年畢業生的平均薪金為13,928元。

▲ 畢業生蘇偉明。（黃悅晴攝）

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記者：黃悅晴