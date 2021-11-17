【科大新地標】科大逸夫演藝中心今開幕　校方將要求大部分學生修讀藝術課程

▲ 科大逸夫演藝中心。（科大圖片／Henning Larsen Architects提供）

香港科技大學逸夫演藝中心今日（17日）開幕，科大表示，中心配以先進設備的全新大禮堂，將成為科大地標，將大學轉化成為一個藝術文化樞紐、為「科大人」提供全新的學習與聚腳點，並進一步促進大學及其周邊環境的人文與創意發展。

樓高4層的演藝中心可舉辦音樂表演、展覽及大學典禮等不同活動。中心由邵氏基金（香港）捐助1.5億元興建，由丹麥建築師高豁（Claude Bojer Godefroy）設計，建築物由橢圓形組成，主禮堂設有弧形牆面，可配合無縫的投影效果，帶來震撼視覺體驗。另外，禮堂中央設升降平台及可移動的座椅。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

行政長官林鄭月娥出席開幕典禮時致辭，她表示，演藝中心作為科大新地標，可讓大學培育文化與藝術。她又提到，位於西九文化區的M+博物館上周開幕，而香港故宮文化博物館及東九龍文化中心亦將分別在明年中和2023年落成，這些設施有助香港發展為中外文化藝術交流中心。

科大校長史維則說，校方很努力建設演藝中心，指科大除了在科學技術等作貢獻外，往後亦可繼續推動香港人文藝術發展。

大部分學系學生須修讀藝術相關課程

科大表示，隨著這些新設施到位，將要求大部分學系課程的同學，修讀與藝術相關課程，冀提升學生藝術修為之餘，亦有望促進藝術與科技的互補作用。

大學亦已推出包括延伸主修數碼媒體及創意藝術，以及計算媒體與藝術等新課程；已修畢大學所開辦的舞台訓練計劃的同學，將有機會於專業人員指導下，參與在演藝中心上演的表演。

史維宣布辭職後首露面 在場人士一度為他鼓掌半分鐘

另外，史維上周二宣布提早至明年10月卸任，林鄭月娥致辭時向他致謝，多謝他對科大及香港高等教育發展的貢獻。

今次是史維公布辭職決定後首度出席公開場合，他致辭前，在場人士亦在一度為他鼓掌長達約30秒。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴