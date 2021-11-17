【港美貿易】陳茂波：美資在港開設公司數目全球第三　港美雙邊貿易出現強勁增長

▲ 財政司司長陳茂波。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日指，港美雙邊貿易於今年首三季出現強勁增長。根據最新統計，美資在港開設的公司數目近1,300家，僅次於內地及日本，位列第三。

陳茂波今日出席網上研討會，向美國商界介紹香港作為國際金融中心的優勢、在國家發展大局中的角色，以及為美國企業提供的機遇。他主旨發言時指出，香港出口美國較去年同期增長17%，而自美國的進口增長更接近21%。於2019年，美國是本港的第六大外國直接投資來源地。

另外，陳茂波提及，於2021年9月正式啓動的大灣區「跨境理財通」，讓包括香港、澳門和廣東省內9市的居民可跨境投資區內銀行銷售的理財產品。他說：「大灣區『跨境理財通』為金融及相關專業界別開展了更廣闊的市場，為國際金融機構帶來龐大商機。香港作為資金進出內地重要橋樑的角色，以及全球離岸人民幣業務樞紐和國際資產管理中心的地位將進一步強化。」

他強調，香港社會回復穩定，為來自世界各地的企業和投資者創造了安全穩定和有利營商的環境，稱縱使過去兩年充滿挑戰，香港金融市場一直保持穩定，聯繫匯率制度及各個金融市場環節運作良好。而銀行體系保持穩健，金融服務行業各環節表現優良，金融機構將繼續積極把握在香港和內地的發展機遇。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳葆琳