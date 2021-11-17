  • 23°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 21:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【詐騙房貸】訛稱置業供家人住獲批600萬貸款　前警司龍少泉2項欺詐罪成

社會 20:20 2021/11/17

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

龍少泉今日在區域法院被裁定罪名成立。(資料圖片)

前警司龍少泉涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及銀行批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，今日(17日)在區域法院被裁定罪名成立，被告獲准保釋，案件押後至本月29日判刑。

被告龍少泉(55歲)，被裁定2項欺詐罪名成立。廉署早前接獲庫務署轉介的貪污投訴，案情指，被告於1986年加入警務處，至2019年5月晉升至警司職級，符合資格按購屋貸款計劃向政府申請貸款以購置物業。

如該計劃的申請人提出申請時，距離其法定退休年齡不足10年，可獲豁免須居住於有關物業的規定，惟以該計劃貸款購買的物業只可由申請人及／或其家人居住，不得出租或分租。

被告於2016年9月28日簽訂臨時買賣合約，購入愉景灣一個連租約的物業。翌日，被告根據該計劃向庫務署申請貸款，並向香港上海滙豐銀行有限公司申請按揭貸款，按揭貸款額為樓價的6成。他作出有關申請時距離退休不足10年。

被告分別向庫務署及滙豐訛稱將於2016年11月30日獲該物業的空置管有權，而其父母將居於該物業，但廉署調查顯示，被告於2016年11月27日與物業當時的租客續租，而他沒有按照該計劃及滙豐的要求呈報有關租約。

政府及滙豐根據被告申請時提供的資料，於2016年11月30日分別向他發放購屋貸款約210萬元及按揭貸款390萬元；倘若庫務署知悉該物業不會交吉或會出租，則不會批准被告的申請。

當時自用住宅物業及投資住宅物業的按揭貸款上限，分別設定於樓價的6成及5成。如滙豐知悉該物業並非自用，則不會向被告批出按揭貸款390萬元，即相當於該物業樓價6成。被告於2016年12月至2020年8月期間，將該物業出租，並獲取租金收入共約120萬元。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

相關文章

【公海遊】雲頂夢號復航3月入座率均達9成　願推第3針疫苗抽獎計劃
今日 19:39
【公海遊】雲頂夢號復航3月入座率均達9成　願推第3針疫苗抽獎計劃
評三任特首勞工政策　陳婉嫻：數政績就有選擇
今日 18:26
評三任特首勞工政策　陳婉嫻：數政績就有選擇
【港美貿易】陳茂波：美資在港開設公司數目位列全球第三　雙邊貿易出現強勁增長
今日 20:07
【港美貿易】陳茂波：美資在港開設公司數目位列全球第三　雙邊貿易出現強勁增長

你可能感興趣

【公海遊】雲頂夢號復航3月入座率均達9成　願推第3針疫苗抽獎計劃
今日 19:39
【公海遊】雲頂夢號復航3月入座率均達9成　願推第3針疫苗抽獎計劃
評三任特首勞工政策　陳婉嫻：數政績就有選擇
今日 18:26
評三任特首勞工政策　陳婉嫻：數政績就有選擇
【港美貿易】陳茂波：美資在港開設公司數目位列全球第三　雙邊貿易出現強勁增長
今日 20:07
【港美貿易】陳茂波：美資在港開設公司數目位列全球第三　雙邊貿易出現強勁增長
愉景灣 貪污 物業 按揭貸款 物業出租 滙豐控股（00005） 警務處 銀行 欺詐罪

最高瀏覽

【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
10:27 2021/11/16
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
今日 10:53
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大
今日 09:42
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大