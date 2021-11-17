【詐騙房貸】訛稱置業供家人住獲批600萬貸款　前警司龍少泉2項欺詐罪成

▲ 龍少泉今日在區域法院被裁定罪名成立。(資料圖片)

前警司龍少泉涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及銀行批出購屋貸款及按揭貸款共約600萬元，今日(17日)在區域法院被裁定罪名成立，被告獲准保釋，案件押後至本月29日判刑。

被告龍少泉(55歲)，被裁定2項欺詐罪名成立。廉署早前接獲庫務署轉介的貪污投訴，案情指，被告於1986年加入警務處，至2019年5月晉升至警司職級，符合資格按購屋貸款計劃向政府申請貸款以購置物業。



如該計劃的申請人提出申請時，距離其法定退休年齡不足10年，可獲豁免須居住於有關物業的規定，惟以該計劃貸款購買的物業只可由申請人及／或其家人居住，不得出租或分租。



被告於2016年9月28日簽訂臨時買賣合約，購入愉景灣一個連租約的物業。翌日，被告根據該計劃向庫務署申請貸款，並向香港上海滙豐銀行有限公司申請按揭貸款，按揭貸款額為樓價的6成。他作出有關申請時距離退休不足10年。



被告分別向庫務署及滙豐訛稱將於2016年11月30日獲該物業的空置管有權，而其父母將居於該物業，但廉署調查顯示，被告於2016年11月27日與物業當時的租客續租，而他沒有按照該計劃及滙豐的要求呈報有關租約。

政府及滙豐根據被告申請時提供的資料，於2016年11月30日分別向他發放購屋貸款約210萬元及按揭貸款390萬元；倘若庫務署知悉該物業不會交吉或會出租，則不會批准被告的申請。



當時自用住宅物業及投資住宅物業的按揭貸款上限，分別設定於樓價的6成及5成。如滙豐知悉該物業並非自用，則不會向被告批出按揭貸款390萬元，即相當於該物業樓價6成。被告於2016年12月至2020年8月期間，將該物業出租，並獲取租金收入共約120萬元。

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記者：蘇文軒