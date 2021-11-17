【教育政策】楊潤雄赴深圳與國家教育部官員會面　簡介施政報告內容及公社科落實情況

▲ 教育局局長楊潤雄今（17日）赴深圳與國家教育部官員會面，簡介施政報告內容及公社科落實情況等。（資料圖片）

教育局局長楊潤雄今日（17日）下午在深圳與國家教育部官員舉行定期會商機制會議，簡介最新一份《施政報告》中的教育政策措施，以及公民與社會發展科及國家安全教育落實情況。

楊潤雄在會上向國家教育部港澳台事務辦公室常務副主任徐永吉及其他官員簡介上述事項，雙方亦就彼此關心的教育議題交換意見，並跟進各個合作項目的進展，包括深化香港師生的內地交流活動，特別是內地考察及STEM（科學、科技、工程及數學）教育，以及本港大學及辦學團體在粵港澳大灣區辦學的計劃等。

楊潤雄表示，近年各項教育新措施順利推行，有助香港發展與「一國兩制」相適應教育體系，能夠發揮本港教育優勢，培育學生成為社會所需的人才，同時幫助他們開創更廣闊的空間，融入國家發展大局，把握粵港澳大灣區的機遇。

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責任編輯：馮琪雅