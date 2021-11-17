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【公廁衞生】食環署正試行智慧公廁　盼改善公廁服務水平

社會 20:51 2021/11/17

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食環署正試行智慧公廁計劃，早前亦曾指會試用智能馬桶清洗器。（資料圖片）

香港廁所協會今日（17日）公布香港最佳公廁選舉結果，部份公廁設施整潔，亦有公廁環境急待改善。食物環境衞生署今晚發稿指，會繼續積極推行公廁翻新計劃，改善公廁的設計和設施，並利用科技持續改善公廁服務水平。

食環署現時管理約810間24小時開放公廁。食環署發言人表示，署方持續改善公廁設施，監察其運作及服務表現，以提升公廁整體衞生及服務水平。

在「優化公廁翻新計劃」下，240間由署方管理的公廁自2019／20年度至2023／24年度會分階段進行翻新和優化工程，首2年共91間公廁的工程已展開或完成，其餘亦按計劃進行。

食環署亦正與建築署研究在公廁改善工程及新建公廁項目，試行「組裝合成」建築法，加快公廁改善工程進度，特別是位處鄉郊的公廁。

食環署亦已開展「智能公廁系統試行計劃（試行計劃）」，今年5月起於尖沙咀東公共運輸交匯處公廁及灣仔修頓中心公廁，試行智能公廁系統，並應用物聯網技術，為期一年。該計劃收集信息及數據，提升公廁管理、服務質素及用戶體驗。

食環署亦與機電工程署合作，研究利用「政府物聯通」推行智慧廁所試驗計劃，由今年第三季起陸續在10間食環署公廁安裝相關設備，應用物聯網技術收集多項有關公廁運作的數據，包括公廁的使用量、環境參數（如溫度、濕度、臭味等）、消耗品（如梘液、廁紙、座廁板消毒液、手部消毒液等）的使用情況、機電設備（包括乾手機、吹地扇等）的運作狀態、用戶回饋等。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳梓蔚

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