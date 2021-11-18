【正能量】置地出招回饋社會壯大中環力量 「家基金」助青年住屋推動員工租戶行善

▲ 胡玉怡主理置地的企業社會責任事宜。(程志遠攝)

愈來愈多企業提倡企業社會責任（CSR），強調「取之社會、用之社會」的概念。置地公司去年投放1億元成立「置地公司家基金」，針對支援住屋及年輕人，希望協助解決香港深層次社會問題。

主理項目的香港置地集團公司高級企業社會責任經理胡玉怡認為，中環人可以更團結、貢獻公益，她亦率先成為陳校長補習計劃的義師，親自替基層中一學生補習英文，並希望進一步壯大中環力量，推出以租戶及員工為對象的「慈善捐款配對計劃」，又會連結置地租戶貢獻社會。

置地公司去年11月初步投放1億元成立「家基金」，主要是支持年輕一代發展，促進社會共融，並協助受房屋問題困擾的家庭。基金過去一年已使用5,000萬元，夥拍非政府機構一共在香港支持了42個項目，並由最初支持的3家機構，迄今已擴充至超過60間合作夥伴。

香港置地集團公司高級企業社會責任經理胡玉怡，去年12月上任後即主理相關事宜，「老闆講明要keep the ball rolling（順暢地運作）」。胡玉怡擁有25年企業社會責任經驗，並曾於不同跨國企業擔任相關職位，她自言不想因循，「以前工作多幫助兒童老弱，今次做房屋議題挑戰較大。」

在房屋事宜方面，基金與香港社會服務聯會合作，支援受房屋問題困擾的家庭，已有1,000名居住油尖旺及深水埗的劏房戶青年受惠；青年服務方面，家基金亦與6家非政府機構合作，例如陳校長免費補習天地，推出長期教育項目，讓超過1,400名年輕人受惠。

胡玉怡稱，要落實推動企業社會責任，除了前綫員工的參與外，高層的以身作則亦十分重要，「例如『救包行動』，黃生（行政總裁黃友忠）亦有到場打氣，向同事講解活動意義」，產生帶頭作用，鼓舞員工。

胡玉怡亦有參與陳校長的補習計劃，今年6月起逢周三，她也義務替一位基層中一生補習英文，雖然過程辛苦，但見證學生的成長亦感動非常，「佢由默書唔合格，至最近睇住佢笑住同我講攞80分……自己亦為人母親，所以好有感受。」

在本地疫情最嚴峻時上任，胡玉怡坦言疫情是舉行活動的最大阻礙，「搞活動之餘，同時要確保員工安全」，盡可能策劃小組、可保持社交距離，甚至網上活動，亦因此不少活動延期至今年中方能進行，例如義工服務。

展望基金未來發展，適逢基金成立一周年，胡玉怡指置地紮根中環並甚具影響力，「點樣可以利用中環Eco-System去幫助香港？其實置地不少租戶都十分有心、有誠意」，故她希望凝聚「置地社區群」的影響力，幫助更多弱勢社群，繼而有了「一對一」捐款配對計劃，加倍實現捐款的積極影響。

她說參與計劃門檻不高，員工捐款最低僅100元、最高1.5萬元；租戶以企業名義捐款最低5,000元，最高至5萬元。胡玉怡解釋，計劃是起步階段，加上捐款講求心意，因此捐款門檻相對較低。

此外，「家基金」計劃拓展至中國內地，為當地青年和兒童謀求福祉，預計將於明年初推出；而置地公司未來會審視需要，再決定投放多少新資金到「家基金」。

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記者：蘇文軒