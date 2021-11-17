  • 23°C
香港時間 : 20211117日 (週三) 22:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】曾到海洋公園等4地點人士需再次檢測　5學校爆流感同納入強檢【附名單】

社會 22:28 2021/11/17

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

任何在2021年11月7日下午2時至下午7時，曾身處海洋公園的人士需再次檢測。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒核酸檢測。

因應早前2宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行檢測。

  • 任何在2021年10月30日下午4時至下午10時，曾身處新界將軍澳毓雅里寶翠公園的人士
  • 任何在2021年11月7日中午12時至下午2時，曾身處九龍尖沙咀廣東道30號新港中心3樓302號舖CoCo壹番屋的人士
  • 任何在2021年11月7日下午2時至下午7時，曾身處香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園的人士
  • 任何在2021年11月7日上午8時至下午1時，曾身處九龍尖沙咀棉登徑8號地下G01及G02號鋪Eric Kayser的人士

另外，由於5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年11月4日至11月17日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士：

  • 西灣河鯉景灣鯉景道51號明愛樂義學校
  • 西營盤高街97B號救恩學校（幼稚園部）
  • 九龍九龍塘窩打老道151-153號地下耀中國際幼稚園（窩打老道）
  • 九龍觀塘順安邨屋邨小學第一校舍基督教聖約教會堅樂第二小學四年級
  • 新界荃灣柴灣角荃景圍安賢街12-20號保良局李城璧中學三年級

【TOPick診症室】眼科醫生拆解葉黃素護眼功效　一招自測黃斑視力

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【教育政策】楊潤雄赴深圳與國家教育部官員會面　簡介施政報告內容及公社科落實情況
今日 20:26
【教育政策】楊潤雄赴深圳與國家教育部官員會面　簡介施政報告內容及公社科落實情況
【公廁衞生】食環署正試行智慧公廁　盼改善公廁服務水平
今日 20:51
【公廁衞生】食環署正試行智慧公廁　盼改善公廁服務水平
【新冠疫苗】今日僅4,070人打針　累計468.3萬人接種首針接種率69.5%
今日 21:41
【新冠疫苗】今日僅4,070人打針　累計468.3萬人接種首針接種率69.5%

你可能感興趣

【教育政策】楊潤雄赴深圳與國家教育部官員會面　簡介施政報告內容及公社科落實情況
今日 20:26
【教育政策】楊潤雄赴深圳與國家教育部官員會面　簡介施政報告內容及公社科落實情況
【公廁衞生】食環署正試行智慧公廁　盼改善公廁服務水平
今日 20:51
【公廁衞生】食環署正試行智慧公廁　盼改善公廁服務水平
【新冠疫苗】今日僅4,070人打針　累計468.3萬人接種首針接種率69.5%
今日 21:41
【新冠疫苗】今日僅4,070人打針　累計468.3萬人接種首針接種率69.5%
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 公園 順安邨 疫苗 九龍 新界 中學 香港 荃灣

最高瀏覽

【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
10:27 2021/11/16
【侵吞公屋】喪父後公屋遭女保安霸佔換鎖　聾啞女有家歸不得門外露宿
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
今日 10:53
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大
今日 09:42
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大