【強制檢測】曾到海洋公園等4地點人士需再次檢測　5學校爆流感同納入強檢【附名單】

▲ 任何在2021年11月7日下午2時至下午7時，曾身處海洋公園的人士需再次檢測。(資料圖片)

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處9個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受新冠病毒核酸檢測。



因應早前2宗於潛伏期間曾於香港逗留的輸入個案，於指定期間曾身處4個指明地方的人士需要再次進行檢測。

任何在2021年10月30日下午4時至下午10時，曾身處新界將軍澳毓雅里寶翠公園的人士

任何在2021年11月7日中午12時至下午2時，曾身處九龍尖沙咀廣東道30號新港中心3樓302號舖CoCo壹番屋的人士

任何在2021年11月7日下午2時至下午7時，曾身處香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園的人士

任何在2021年11月7日上午8時至下午1時，曾身處九龍尖沙咀棉登徑8號地下G01及G02號鋪Eric Kayser的人士

另外，由於5間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠病毒相似，為謹慎起見，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在2021年11月4日至11月17日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士：

西灣河鯉景灣鯉景道51號明愛樂義學校

西營盤高街97B號救恩學校（幼稚園部）

九龍九龍塘窩打老道151-153號地下耀中國際幼稚園（窩打老道）

九龍觀塘順安邨屋邨小學第一校舍基督教聖約教會堅樂第二小學四年級

新界荃灣柴灣角荃景圍安賢街12-20號保良局李城璧中學三年級

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責任編輯：蘇文軒