【科大演藝中心】應匿名捐贈者要求種石斑草紀念謝婉雯殉職　中心開幕日有「彩蛋」

▲ 中心平台種植石斑木以紀念沙士抗疫逝世謝婉雯醫生，並設有紀念碑。（科大提供圖片）

香港科技大學逸夫演藝中心今日（17日）開幕，這座「科大新地標」是樓高4層的橢圓形建築物，設計特別，除具有先進舞台設備，開幕日另有不少別出心栽的「彩蛋」。

科大在開幕日未有安排傳媒採訪環節，據校方網頁介紹，供戶外演出或休憩的露天廣場「逸華廣場」，是以已故的邵逸夫妻子邵方逸華命名。

中心平台種植的石斑木（又名迎春花或春花），則是應一名不記名捐贈者要求種植，以紀念2003年沙士抗疫逝世的謝婉雯醫生，為鼓勵年青一代謹記謝醫生奉獻的心，以及培養正面積極的生活態度，草地上亦設有謝婉雯的紀念石碑。

名人仿照中心外貌特製蛋糕

科大演藝中心開幕日請來逾500名嘉賓出席，同場有一個貌似演藝中心模型的白色橢圓形蛋糕，原來是科大好友、維他奶創辦人陳南昌孫女陳妙蘭（Christina）為中心開幕日特別焗製的蛋糕。

陳妙蘭本身是著名烘焙師，前年曾與科大合辦仿製實物製作的蛋糕展覽，當時更與校長史維一同切「燒豬」蛋糕。

科大逸夫演藝中心設計及開幕日情況「彩蛋」，按圖即看：

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科大逸夫演藝中心是由邵氏基金（香港）捐助1.5億元興建，由丹麥建築師高豁（Claude Bojer Godefroy）設計，是樓高4層的多用途場地，大禮堂可用作舉辦音樂表演、展覽、舞台劇表及大學典禮等活動，音樂會模式可容納約850人，平層模式則可容納約1,300人。

其中位於主禮堂的弧形牆面，配合無縫投影效果，能為觀眾帶來震撼視覺體驗；配以原音微調設計的沉浸式音響系統，亦能讓聲音在主禮堂四周精準傳遞，為聽覺帶來真實而愉悅的體驗；禮堂中央升降平台以及可移動座椅系統，也令舞台、地面與觀眾區之間的調整和組合更為靈活方便。

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記者：馮琪雅