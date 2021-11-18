【捕殺野豬】漁護署深灣道捕殺7野豬　指常有人餵飼致野豬習慣追車索食 

▲ 漁護署深灣道捕殺7野豬，指常有人餵飼致野豬習慣追車索食。（香港電台fb圖片)

漁農自然護理署17日晚上於香港仔深灣道進行首次野豬捕捉行動，成功在2小時捕殺7頭野豬，以減少該地點出沒的野豬數目及保障市民安全。漁護署表示，會繼續以捕捉野豬行動，優先處理有大量野豬出沒，以及曾經發生野豬傷人或對公眾構成危險的地點。

署方人員在晚上8時開始在深灣道進行野豬捕捉行動，由獸醫利用麻醉槍捕獲7頭野豬，並利用藥物注射作人道毀滅，行動10時完成。漁護署發言人表示，由於深灣道經常有人餵飼野豬，令牠們習慣在該處道路出沒以及向途人甚至追逐車輛索食。

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發言人解釋，自2018年至今年10月，漁護署曾於上址一帶進行12次捕捉及搬遷行動，將35頭野豬搬遷到偏遠的郊野地點，並為當中27頭野豬進行避孕或絕育。然而，捕捉及避孕／搬遷行動未能有效控制野豬滋擾，該處繼續有大群野豬出沒甚至聚集，對市民及道路使用者構成危險。

因此，漁護署今日於上址利用麻醉槍捕捉野豬，再使用藥物注射作人道毀滅，以減少該地點出沒的野豬數目及保障市民安全。

漁護署再次呼籲市民在任何情況下都切勿餵飼野豬。署方指野豬並非寵物而是有潛在危險的大型野生動物，餵飼活動會吸引野豬在市區出沒甚至聚集，不但對自身可能造成危險，更會危及其他市民的安全和對大眾日常生活造成滋擾。發言人又稱野豬亦有機會傳播人畜共通疾病，例如結核病、戊型肝炎、甲型流感及豬鏈球菌感染等，對公眾健康構成風險。

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責任編輯 李志強