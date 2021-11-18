【新冠肺炎】今日新增4宗輸入個案　全部帶有L452R變種病毒

▲ （梁偉榮攝）

衞生防護中心今日（18日）新增4宗輸入個案，至今本港個案累計12,396宗，包括12,395宗確診個案和一宗疑似個案。

新增個案均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及四名男子，年齡介乎28至54歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，另外兩人由B組指明地區（中風險）抵港。兩人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，另外兩人在檢疫期間確診。

詳情如下：

第12,398宗：54歲男，無病徵，11月16日從新加坡經航班SQ894抵港，今年9月17日及10月8日在新加坡接種兩劑復必泰疫苗

第12,399宗：53歲男，無病徵，住銅鑼灣香港銅鑼灣皇冠假日酒店，11月14日從德國和葡萄牙經航班CX288抵港，今年4月18日及5月9日在新加坡接種兩劑復必泰疫苗

第12,400宗：30歲男，無病徵，住西營盤香港JEN酒店，11月14日從英國經航班BA027抵港，今年6月5日及7月10日在英國接種兩劑復必泰疫苗

第12,401宗：28歲男，無病徵，11月14日從巴基斯坦經阿拉伯聯合酋長國乘搭航班EK384抵港，今年7月19日在巴基斯坦接種一劑克威莎疫苗

昨日（17日）新增3宗輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及2男1女，年齡介乎21至45歲，兩人由A組指明地區（高風險）抵港，一人由B組指明地區（中風險）抵港。詳情即看：【下一頁】

政府昨夜就最新強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處包括海洋公園在內等9個指明地方人士，在11月19日之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心昨日公布，16日收到廣東省衞生健康委員會通報，內蒙古自治區在恆常檢測中發現，一份由內地寄往香港的包裹外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已寄抵香港，請香港協助調查和跟進。詳情即看：【下一頁】



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責任編輯：陳正怡