【人生大獎】認同為別人付出而賜予自己微笑 莫樹錦：自己是人生大獎的評審團

▲ 相信人生大獎的評審團，只有一個人，就是自己。

小朋友精神奕奕地步上禮台，先作九十度鞠革弓，才從頒獎嘉賓手上接過獎牌，再向觀眾深深鞠革弓，然後驕傲地步下禮台，有幾位較出眾的小朋友一次又一次上台，成就不凡。參加母校一年一度畢業及頒獎典禮，有點羨慕這群優秀出眾的小朋友。自問當年不才，記憶中只有一次上台領獎的經驗，隱約記得是價值三十港元書券的科學獎，有趣的是，四十多年後再次因相同原因獲獎。

日前，從李國章教授手上接過媒體舉辦的2020年度傑出領袖獎（2020 Leader of the Year Award），也是基於科研上的貢獻，很可能當年母校聖士提反書院的獎勵，早已為未來發展奠下基石。

獲獎固然開心，但到底「獎」為何物？據《韋氏詞典》（The Merriam-Webster Dictionary）載錄，Award（獎）的解說是：「something that is conferred or bestowed especially on the basis of merit or need」，主要意義在乎bestow（賜予）和merit（優點），即是說，別人覺得你有優點，便賜予這獎項，在這過程中，是需要得到別人認同的，也就是說，「獎」是代表「認同」，當然，在認同的過程中，一定包括客觀和主觀元素，但主要也是按評審團定下的條件而作決定。

那麼，人生最大獎項又是甚麼？是否需要別人認同才能獲獎。相信人生大獎的評審團，只有一個人，就是自己。愛恨永遠相隨，若能認同自己一生為愛甚至為恨而作的大小事情，也能認同為家人、朋友甚至不認識的而付出的每分感情，才賜予自己一個最後微笑，這便是人生終極大獎。

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全文刊於《經濟日報》，原題為「人生大獎」