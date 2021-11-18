【捕殺野豬】漁護署深灣道以食物誘殺野豬　野豬關注組斥行為「卑鄙」

▲ 漁護署獸醫利用麻槍捕獲7頭野豬，並利用藥物注射作人道毀滅。（香港電台FB圖片）

漁農自然護理署17日晚上於香港仔深灣道進行首次野豬捕捉行動，在2小時內捕殺7頭野豬。詳情即看：【下一頁】

香港野豬關注組幹事黃豪賢今日（18日）出席電台節目時表示，就他昨日在現場觀察所見，有10多名漁護署人員及6至7名警員在場圍封深灣道，期間人員以麵包屑引誘野豬下來進食。黃豪賢形容方法十分「卑鄙」，他解釋：「這是用利誘的方法誘殺野豬，沒有一個地方或者國家政府是會用麵包主動引野豬過來進食。這嚴重改變了野豬本來的習性。」

他續稱，現行政策是捕殺於市區出沒的野豬，雖然他亦認為這並不合理，但漁護署昨日的做法，正正是將原本留在山上、不會進食人類餵飼食物的野豬引誘下山。而署方一方面向公眾發放小冊子，教育他們不要餵飼野豬，另一方面卻「自打嘴巴」，在捕捉行動中改變野豬的習性。黃豪賢質疑，署方做法如何有公信力，去教育市民及小朋友尊重動物，他直言，漁護署有關行動正是為此提供「反面教材」。

黃豪賢又補充，不排除有部分野豬早已因人類餵飼行為而改變其習性，但亦不能排除有野豬仍畏懼人類，但若漁護署維持做法，則變相鼓勵野豬進入市區，是「文明的倒退」。他指在數星期前，漁護署在動保團體監察之下，進行捕捉避孕絕育後放回的計劃，事隔不足一月，署方竟在同一地點，用「全世界最卑劣的手段」去處死野豬。他質疑：「為何漁護署推行政策可以如此急促？亦沒有諮詢期、冷靜期給予習慣餵飼野豬的市民改變習慣？」

黃豪賢續指，在昨日行動中，署方一開始便進行麻醉及人道毀滅工作，他認為當局可給予一些義工動物團體時間，將野豬趕回山上。而昨日行動地點亦相當隱蔽，他質疑行動是否「唔見得光」，不能讓傳媒或市民看見。

漁護署回覆傳媒查詢時表示，署方之所以在深灣道採取行動，是因野豬每晚都會從該處下山，當牠們走到山邊，便需要將野豬引至一個「可控制範圍」，再放麻醉槍才可捕捉，否則牠們便很可能走回山上。黃豪賢指解釋「完全無理」，認為署方既然有資源投放人員捕殺野豬，為何不能投放資源將野豬趕回山上，或加強教育及絕育放回計劃。黃豪賢又重申，用食物引誘野豬方法從根本上已經是錯，其實仍有其他可行方法，沒有必要用「誘殺」的方式。

黃豪賢表示，關注組認同政府「不要餵飼野生動物」的呼籲，並指這是令野生動物進入社區的主因。但他認為，教育是很長遠的事，關注組不反對在短期內加強罰則或設禁餵區，但無理由突然進入到「打打殺殺」的地步。黃豪賢稱，現時問題在於資源及管理，關注組同樣反對市民餵飼野豬，署方在2017年時的「絕育放回計劃」則能以和平理性方式化解人與動物衝突。他建議政府可投放資源在教育公眾、改善垃圾桶設計、增加動物通道或天橋讓動物安全走過繁忙馬路等，減少豬與人因車禍受傷的機會。

漁農自然護理署助理署長陳堅峰回應關注組批評署方「行動卑鄙」指，世界各地很多地方會以獵殺方式處理野豬，而署方以麻醉槍捕獲野豬後，用藥物作人道毀滅，他形容行動非常人道。

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記者：黃穎津