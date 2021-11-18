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【媽寶男友】港女欲與男友分手　世紀大媽寶極力挽回：媽咪唔想我哋分手

親子 11:11 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

一名港女大呻欲與媽寶男友分手，對方竟然打電話給媽媽問意見惹熱議。

拍拖最怕遇到媽寶，最近有港女在網上大呻，指發現男友是「世紀大媽寶」後打算分手，但遭對方極力挽回，原因竟是其媽媽不希望他們分開。男友甚至要打電話給媽媽詢問應如何處理，令港女感到無奈。

港女向媽寶男友提分手

近日一名女網民在「香港討論區」以「同媽寶男朋友講分手都話要打電話問下屋企人先」為題發文，表示當初以為男朋友是孝順仔，怎料對方原來是「世紀大媽寶」，直言覺得跟對方不會有將來，遂打算跟他分手。

事主表示，自己因此最近經常發脾氣和責怪對方，希望男友自行說分手免卻麻煩。不過男友每次都低聲下氣求和，令事主感到不知所措。最終在過去的周末，事主與對方「攤牌」提出分手，並直指受不了男友的媽寶性格：

我都有照同佢講覺得佢咁大個人都仲做媽寶真係好冇出色，連份工都係媽咪幫佢搵，仲溫室小花過啲女仔。

最新影片：

分手要問媽媽意見

怎料男友堅決表明不願意分手，原因竟然是「因為佢媽咪唔想我哋分手」，令港女感到愕然，「連同邊個女仔一齊定分手都仲要聽媽咪話」。直至翌日兩人見面說清楚，事主再次提出分手，

我講咗大概半個鐘之後佢沉思咗一陣，我以為佢有啲咩想講，點知佢話：你等我打電話俾媽咪問吓佢可以點處理先。

媽寶男友其後更將電話遞給事主，事主指當時老實地向伯母表達不滿，然而對方表示「真係好唔想我哋分手」，同時明白由於自己太過保護兒子，才造成他現時的媽寶性格。

網民：一定要分手

事主對於此事感到難以置信，遂在網上發文分享，引來網民熱議，不少人同意事主應跟媽寶男友分手，「決定正確」、「媽寶又真係幾難接受」、「一定要分手」。有網民笑言「分手要雙方家長批准」。點擊查看更多網民留言：

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責任編輯：王明芳

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