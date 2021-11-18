【交通意外】車cam揭錦田七人車疑越線撞向的士　的士司機傷重不治

▲ 錦田發生奪命交通意外，1名的士司機傷重不治。

錦田發生奪命交通意外，1名的士司機傷重不治。今日(18日)早上6時44分，一輛新界的士沿錦田公路往元朗方向行駛，當行至波地路附近時，與反方向駛至的一輛私家七人車迎頭相撞，的士嚴重毀爛，男的士司機當場受傷被困，而私家車司機和女乘客亦告受傷。消防員到場將昏迷的士司機救出，但送往博愛醫院後在早上7時51分証實不治。

警方事後封閉部分路面調查，並召來緝毒犬到場搜索七人車車廂，初步懷疑有車輛越線造成意外。初步調查指，死者姓鄧，住八鄉新隆圍，據了解是一名剛退休警長，退休前駐守新界北交通部。肇事七人車司機P牌、是一名21歲姓郭男子，住八鄉蓮花地。

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意外後，網上流傳懷疑涉事七人車行車記錄儀片段。片段顯示，案發時一架懷疑七人車正沿錦田公路往八鄉方向高速行駛，駛至事發位置前彎位時，七人車越過雙白線，猛力撞向的士司機方向車頭，七人車玻璃爆裂。

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記者：曾秋文