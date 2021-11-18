【高糖陷阱】日本柿每個含5.5茶匙糖　營養師：糖尿病患者每次限吃半個

▲ 對於糖尿病患者，註冊營養師盧綺欣建議每次進食約一份水果，而且於餐與餐之間進食，以免血糖急速上升。

減肥戰友Jenny，患糖尿病十多年，一直以來，她都是倚靠藥物控制病情，但近年開始，發現血糖未能穩定控制，經朋友介紹下，來找我幫忙減重的同時，也協助她調節飲食穩定血糖。

甫見面，她便抱怨︰「最近血糖指數不太理想，餐前和餐後血糖都偏高。」我細忖，先看看她的餐單，再找出問題所在吧！一看餐單，知道Jenny最近經常吃柿子，但奇怪的是，她並沒有寫上所吃分量。

一個杮等於兩份水果

我問道︰「近排買了很多柿子回家嗎？你每次吃的分量有多少？」

Jenny有口難言地說︰「由於最近興起日本和歌山黑芝麻柿子，又甜又多汁，一不小心就吃了兩個。」

▲ 日本和歌山黑芝麻柿子雖然好吃，但也要注要高糖陷阱。（iStock圖片）

「每次吃兩個柿子？難怪你說血糖控制不理想呢！」我瞪大雙眼看著她說。

一個中型日本柿，已含約22克糖（約5.5茶匙糖），相等於兩份水果的分量，也是一整天的水果建議進食分量。當一次過進食大量高糖分食物，血糖便會急速上升。

Jenny問︰「但你不是說過，糖尿病患者都可以吃高糖份水果嗎？」

建議餐與餐之間進食

我回應︰「的確如此，而且柿子含豐富胡蘿蔔素、維他命C和其他礦物質，包括鉀和磷，有助維持眼睛和皮膚健康。然而，每次進食的分量才是關鍵。對於糖尿病患者，建議每次進食約一份水果，而且於餐與餐之間進食，以免血糖急速上升。」

我再提醒Jenny︰「下次與家人分享一起吃吧，獨吃易肥嘛！」

撰文：盧綺欣（尚營坊註冊營養師）