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【額頭拔罐】好哥哥幫妹妹拔罐「提神醒腦」　額頭留紫紅瘀血妹妹崩潰跪地哭笑不得

保健美顏 11:21 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

好哥哥幫妹妹拔罐「提神醒腦」，額頭留瘀血妹妹崩潰跪地哭笑不得。

拔罐是中醫傳統療法之一，日前有台灣網民就因為聽聞額頭拔罐可以提神除濕，於是找來妹妹實測，在家自行拔罐。結果，妹妹的額頭留下大大的瘀血，令妹妹非常崩潰，哭笑不得。

好哥哥幫妹妹拔罐「提神醒腦」。

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台灣網民於Facebook群組「爆廢公社」發文，分享幫妹妹拔罐的相片及影片。他表示，在網上看見額頭拔罐可以讓頭殼清醒，於是他想到妹妹最近精神不佳，決定在家親自幫妹妹拔罐。

妹妹最近精神不佳，身為好哥哥的我決定助她一臂之力。

結果拔罐後，妹妹的額頭留下超大的紫紅色瘀血，令妹妹非常崩潰。從影片可見，妹妹似乎無法接受現實，整個人跪地大哭，但又忍不住笑出聲。

妹妹整理一下瀏海，嘗試遮掩瘀血。

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自行在家中使用器具拔罐安全嗎？

註冊中醫師陳家信曾接受TOPick訪問時表示，不論拔罐或刮痧，都嚴禁在主動脈血管附近位置操作，另外頭面部或皮膚較薄的地方都要避免。假如使用不當，可造成皮膚損傷及感染、肌肉撕裂。嚴重可致血管撕裂、內出血等。

推薦相對安全的4個拔罐、刮痧部位

假如市民真的想自行在家中拔罐、刮痧保健養生，陳醫師建議在4個相對較安全的部位進行：

1. 腹部（胸骨以下，盆骨以上）可以進行拔罐，但要避開肚臍部位，亦不宜在飯後，或正值經期時操作。

2. 腰部脊椎兩旁位置可以拔罐或刮痧。

3. 膝蓋兩旁或以下肌肉豐厚部位，可以拔罐或刮痧。

4. 肩膊肌肉豐厚位置可以拔罐或刮痧。頸背後兩旁肌肉可以刮痧，切忌血管和頸椎位置上操作。

保健為目的，拔罐每個罐抽直空拉手一下留1分鐘，或拉手兩下留半分鐘，每次同一時間不宜超過4個罐，同一位置可重複操作1-2次。

至於刮痧，則要採用表面平滑的刮痧器具，可配合介質，例如凡士林使用。

責任編輯：楊宛茜

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