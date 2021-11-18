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【第一爐香】梁洛施久休復出凍齡如少女　三孩之母為家庭再添新成員

娛樂 11:18 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

梁洛施復出演電影《第一爐香》。

許鞍華執導的電影《第一爐香》昨晚舉行慈善首映禮，善款將會用以支持香港大學文學院發展，席上有多位重要人物到場，包括台前幕後，包括香港大學文學院著名校友許鞍華導演，演員梁洛施、秦沛，以及演員張寶華、黎芷珊以及多位名人嘉賓亦會現身力撐，星光熠熠。

電影《第一爐香》還原張愛玲筆下1940年代香港故事，梁洛施久未在大銀幕亮相，今次特意同觀眾講：「好耐冇見，希望大家喜歡這部作品。」秦沛也表示：「希望香港觀眾會欣賞《第一爐香》。」

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導演許鞍華接受訪問大讚Isabella復出的表現，不過指今次她的戲份不夠多，希望她往後可接拍更多電影，也會考慮為Isabella度身訂造劇本。

被兒子讚賞演技

梁洛施也透露想演反派，也不擔心影響在兒子心目中的正派形象，並指兒子已經懂得分辨，知道媽媽只是演戲，笑言兒子也有讚賞她的演出。被問孩子有否演戲細胞，梁洛施指兒子半點表演慾都沒有，反而比較喜歡運動。「其實他們最想我接拍Superhero的戲，所以我都想。」

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最新影片推介：曾志偉訪問

最近愛上行山的Isabella，與友人一同行八仙嶺時遇被遺棄小貓，愛心爆棚就領養回家，她坦言首次養寵物，感覺似湊BB，而三個兒子也很喜歡，但間反問為何不帶狗仔，梁洛施就覺得養寵物可培養小朋友有責任感和愛心。

梁洛施曾在IG分享養貓感受，她跟與朋友行山時，見有4隻小貓在一個紙箱中，梁洛施抱起其中兩隻留言：「當那一刻，我望著毛孩們眼裏那一片深不見底的湖泊，內心湧起一股柔軟，此刻我讀出緣份兩字，我明白緣到了推也推不開。於是毫不猶豫，一路小心翼翼地把牠們捧回了家。」

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愛心領養棄貓

梁洛施更心有所感：「生活不一定讓我們每一天都美好，但現在每天都會有一對小美好在等我。喵喵喵… Milo和Mila，我回來了！」而在照片中，另外兩頭貓也被她的朋友收留回家。

撰文 : TOPick柴犬出動

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