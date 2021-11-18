【亞視永恆】ATV抽MIRROR水推男團閃卡　網民激讚：做乜唔用壽包？

▲ 亞視製限量版閃卡推銷串流平台，硬撼MIRROR獲讚：「我想儲呢Set！」

連鎖快餐店近日推出男團MIRROR的閃卡，吸引眾「鏡粉」狂食炸雞為求儲齊偶像的產品。被封為「永恆族」的亞視亦「抽水」，以經典劇照製作出「ATV男星限量版閃卡」。

這太閃卡包括有惡搞MIRROR隊長Lokman（楊樂文）的「Loklam」羅樂林、以秦始皇造型示人的劉永等，網民大讚亞視夠鬼馬，直言：「我想儲呢set！」

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秦沛：你大我呀！

永恆的亞視繼早前成功「捧紅」了一姐薛影儀後，近日又有新搞作。

為宣傳亞視手機App及串流平台，亞視近日在社交網站推出連串「ATV男星限量版閃卡」，採用多套經典劇集的男角色劇照，仿效近日MIRROR與代言快餐店合作的閃卡，P圖加入炸雞的照片製作的成新一套的網上閃卡供網民「收藏」。

亞視於昨日（11月17日）中午推出「第一彈閃卡」，打頭陣的有秦沛的「你大我呀」閃卡款，底色更採用了MIRROR人氣最高的Anson Lo（盧瀚霆）專用的粉紅色，網民見到秦沛的閃卡不禁謂：「張卡有聲！」

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羅樂林化身「Loklam」

另一張則採用了「大龍生」羅樂林拿著手槍的劇照，後製為他另一隻手亦P上炸雞，最搞笑的是閃卡寫上羅樂林的譯名「Loklam」，惡搞MIRROR的隊長Lokman之名。

劉永使用上他在《秦始王》飾演皇帝的劇照，眼神凌厲手指前方，網民為其配上對白：「寡人今日就要殺晒啲雞！」、「大地在我腳下，炸雞掌於手中，哪個再敢多說話？」而潘志文則簡單P上炸雞，閃卡上方寫上他的英文名「PATPOON」。

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網民讚亞視有創意

第一彈閃卡推出後，亞視見網民反應熱烈，馬上加推第二彈。打頭陣的有炸雞扮槍的陳展鵬「煎Pang」，但網民對於是次選圖感不滿意，認為應該要用上陳展鵬的經典、與田蕊妮一同拍攝的月曆照才對。有心網民更特地為其改圖，獲讚有創意。

鄭則仕用上經典作《肥貓正傳》的劇照，但被網民發現Key圖用錯右手，令「肥貓」兩隻手都變成了右手。林韋辰使用上《南海十三郎》的劇照，被指與謝霆鋒似樣。年輕時的袁文傑則被讚靚仔封「男神」。

閃卡一出亞視被網民力讚有創意，當中有網民直言：「永恆仲識玩過大台, 果然係翻生過嘅電視台」，亦有網民表示：「死啦，我想儲呢set多啲！」

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阿儀隱藏版閃卡

創意無限的網民亦有為亞視提供更多建議，包括以壽包代替炸雞：「做乜唔用壽包？壽包先係你哋嘅signature。」又有網民笑謂：「推到有岩布仙尼！」亦有人以「亞視一姐」阿儀製作隱藏版的閃卡。

這套ATV閃卡仿效MIRROR的閃卡製作，有網民提議可以製作姜大衛的閃卡款以代替MIRROR人氣成員姜濤的款式，有網民謂：「張卡可以寫姜B。」隨即有人更正：「佢係姜D，Keung David。」

有網民想起資深甘草演員江圖，指其名字有如姜濤的「譚仔話」發音，可以取代姜濤的位置。

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