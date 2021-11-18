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【全民造星IV】35歲芯駖參加女團網民質疑　阿Wing力撐：覺得她是女神【多圖】

娛樂 12:23 2021/11/18

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芯駖以35歲之齡參加《全民造星IV》。

ViuTV皇牌節目《全民造星IV》旨在選出女團成員，所以早前在節目內出場的參賽者大多20多歲，更有少部份只16歲，符合節目中提到加以女團是有年齡限制的說法。

昨晚（11月17日）播出的《全民造星IV》就有以35歲之齡參賽的芯駖，她勇於以《造星》夢台證明自己依然可有能力去追尋夢想。

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芯駖希望創造奇蹟

現職舞蹈員、舞蹈導師的芯駖在首輪面試中以擅長的舞蹈表演登場，就連女團經理人阿Wing也連聲稱讚，她說：「我是喜歡看表演，她也一定是一個相當成熟的表演者，她是很好看的，我會覺得她是女神。」

不過芯駖被問到已達35歲參加《造星》時，她回應指20多歲時未有太多條件可做自己喜歡的事，主要是受工作負擔影響：「覺得《全民造星》是一個傳奇，知道我以這年齡參賽，一定未知年青選手般充滿體力，但我會很注重自己的體能，令自己的條件不會下降得太快。」

她再補充：「我的年齡未必是很符合大家的要求，但我也想看看會否創造出一個奇蹟，即使這個年紀也可做到自己想做的事。」

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表演起首即遇失誤

芯駖以Bra-top配白色西裝套裝示人，她選擇跳舞與唱歌作表演。當她仍未開口唱時，咪高峰已從mic-stand上跌下，導師梁祖堯見狀即說：「Oh my goodness」。

芯駖其後淡定地拿起咪高峰，把「失誤」結合在自己的演出，再完成自己剩餘的大部份表演。

網民在Youtube留言中也有稱讚她：「佢執咪果下，我以為係表演嘅一部份」、「身上散發光芒 好all-round 既表演」、「年紀較大嘅人講嘢有深度，表演有水準，人生有歷練，仲好睇啦」、「好有勇氣，亦非常出色，聲色藝俱全，加油追夢沒分年齡」。

她面對同樣是舞蹈員出身的露髀，對方的「電臀舞」未能獲得導師、評判認同，最終芯駖晉級60強，加入許廷鏗的隊伍。

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曾拍攝廣告、參與演唱會

芯駖曾為多個大型演唱會中為歌手擔任舞蹈員，曾合作過的有：郭富城、孫燕姿、林憶蓮、Aga等，具高水準的舞蹈能力。

她也有參與過KFC廣告拍攝，又曾為kFC廣告進行編舞。她也有於社交平台上分享自己與張敬軒、魏浚笙（Jeffery）在拍攝空檔的合照。

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社交平台上派福利

不少網民也認為芯駖不似是35歲，認為她保養得宜，有力成為女團的隊長。芯駖平日除了於社交平台發放自己的工作花絮、舞蹈片段，也夾雜了水著福利照，盡現勻稱身型，看得令人「心心眼」吧？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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