【包裹帶毒】內蒙寄港包裹包裝檢出新冠病毒　專家指經包裹傳播病毒風險較低

▲ 香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜。（資料圖片）

內地接連有快遞包裹驗出帶有新冠肺炎病毒，衞生署衞生防護中心昨證實接獲廣東省衞健委通報，一個11月7日由內蒙寄港郵包的外包裝對新冠病毒檢測結果呈陽性，並已於11月13日寄抵香港（即看：【下一頁】）。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，很大機會是有受感染的人士曾污染包裝，導致包裝帶病毒，惟強調經包裹傳播病毒風險較低。

林緯遜今早（18日）接受電台訪問時提到，包裹外包裝上驗出新冠病毒，最大可能是內蒙古有一定的確診個案，相信是有受感染的人士污染了包裝的表面，導致包裝帶病毒。

他說，新冠病毒一般在平滑的表面，例如金屬及塑膠，存活時間較長，而紙張包裹的風險較低，今次檢測到的病毒，存活性可能已經降低，認為當局要求收件人，以及曾經處理包裹的人士做檢測的方法已是足夠。

林又指，當局一直有恆常篩查及抽驗貨運包裹，至於是否需要所有包裹都要做抽驗就應視乎不同地區的疫情，抽驗部分由高風險地區來港的冷藏食品。

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記者：郭詩詩