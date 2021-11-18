【遊輪假期】亞洲最大海洋光譜號Staycation攻略　必去健力士世界紀錄遊輪最高觀景台

近月不少郵輪公司都開始推出公海遊Staycation package，臨近聖誕新年，皇家加勒比於12月推出 Sparkling Christmas 聖誕主題航程，一家大小可以在海上度過開心的聖誕節！究竟公海遊Staycation package行程如何？TOPick 為大家拆解！

自皇家加勒比開辦 Cruisecation 公海遊航程以來，因反應熱烈宣佈加開航程至 2022 年 2 月 4 日，覆蓋聖誕、新年及農曆新年假期。皇家加勒比於 12 月推出 Sparkling Christmas 聖誕主題航程，出發日子如下：

出發日期 行程晚數 2021年12月5日 (星期日) 4 2021年12月9日 (星期四) 3 2021年12月12日 (星期日) 4 2021年12月16日 (星期四) 2 2021年12月18日 (星期六) 3 2021年12月21日 (星期二) 3 2021年12月24日 (星期五) 3

最新影片推介：

聖誕限定船上活動包括：

手工聖誕卡製作

聖誕彩繪體驗

聖誕藝術摺紙工作坊

聖誕尋寶趣

聖誕冷知識

海上歷奇兒童活動中心也會舉辦兒童專屬的聖誕環節：

聖誕老人足跡尋

給聖誕老人的信

小朋友可寫信給聖誕老人，而聖誕老人會靜悄悄將回信放到他們的房間！另外12 月 25 日聖誕日限定聖誕老人驚喜現身！

海洋光譜號是皇家加勒比旗下第一艘超量子級別遊輪，為亞洲最新最大的智能遊輪，樓高 16 層、排水量達 16.8 萬噸、可載客最多逾 5,600 人。船上設有 2,137 間房間及多項大型餐飲娛樂設施，多達 19 間世界級頂尖食府和酒吧。

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大人小朋友放電之選

郵輪上的玩樂設施極多選擇，包括首創結合 VR 技術的極限彈床「南極球 Sky Pad」。只要戴上 VR 眼鏡便可以在虛擬世界內跳著彈床過關卡，模擬從北極穿越地心抵達南極的旅程，旁邊伴有一道懸空玻璃步道，旅客可感受半空中步行的刺激感，飽覽海上景致。

另外設有榮獲健力士世界紀錄的遊輪最高觀景台「北極星 North Star」，旅客可升上海拔300呎的郵輪上空，360度俯瞰亞洲最大郵輪與浩瀚汪洋。旅客亦可以參加甲板跳傘，是一種跳傘模擬體驗，參與者穿上飛行服和護目鏡， 在經驗豐富的教練幫助下，乘坐風力機「飛行」體驗空中無重飄浮。

「甲板衝浪」模擬沖浪器上的潮浪長達40呎，「甲板衝浪」具兩種衝浪方式：站立式傳統衝浪和趴板衝浪。只要抓好滑浪板、準備就緒，30,000 加侖的洶湧水花就會向你撲來，模擬在海洋上沖浪的感覺。

郵輪設有海上最大、最創新的室內活動空間「海上多功能體育館」，備有海上首碰碰車和多個運動項目，如乒乓球、籃球等，另外還設有大型水上樂園，備有色彩繽紛的水滑道、水砲、噴泉及泳池等，絕對是小朋友放電之選。

全船只一間2000呎「頂級家庭套房」 設兩層高兒童滑梯

海洋光譜號 Cruisecation 提供全船海景客房選擇，包括海景房、露台房及不同套房。在 13 至 16 層設立了私隱度極高的「皇家府邸」，為星宿 (Star)、天際 (Sky) 和海洋 (Sea) 級別的會員提供不同種類的皇家套房，例如豪華套房和豪華複式套房。而全船只有一間「頂級家庭套房」，面積達二千多呎，可容納家庭旅客三代同堂。裝潢設計融入遊樂場元素，廳中間有兩層高兒童滑梯，可由閣樓臥室溜到地下客廳，房內設備豪華，有齊可三邊落床和擁有廣闊露台的豪華主人房和客房、8 人座環迴立體音響的私人影院、露台按摩浴池、遼闊的 落地玻璃海景浴室、兒童房間，還有滑梯和氣墊球等遊樂設施， 可供三代同堂唱卡拉 OK、玩電子遊戲等。

水療、健身中心 享受按摩與美容護理

郵輪設有日光浴場提供體驗室內室外度假享受，讓乘客一邊享用泳池、按摩池或豪華沙灘椅，一邊觀賞壯闊遼麗的海景。另設有水晶天幕不但為你帶來壯闊遼麗的海景，更讓你在享用泳池、按摩池及休息區保持溫暖舒適。

女士必去水療、健身中心，享受按摩與美容護理，煥發活力，然後運用由 Technogym 驅動的頂級器材，參與世界級健身課程，並享用專屬設施。

270 度景觀廳 Two70白天時分透過落地玻璃細味壯麗海景，晚上則化身多維度劇院，透過玻璃變成的智能機械人屏幕與雜 技互動表演，欣賞一齣齣多媒體感官表演。另外，皇家劇院 Royal Theater會上映獨一無二的原創製作的劇目，歌手及舞者配合出色的佈景及多媒體製作帶來精彩震撼的演出，不論是爵士演出，還是融合科技的舞台表演，甚或是其他精彩製作，都在皇家加勒比遊輪上包羅萬有。

主廚餐廳提供限量的私人六道佳餚體驗、升級菜單和葡萄酒給賓客享用 品嚐。廚師會介紹每道佳餚與解釋烹飪技巧、材料和口味。泉·日本料理 Izumi從壽司到刺身，泉·日本料理為賓客帶來充滿亞洲風情的一流晚 餐體驗。大董意境坊 Wonderland by Dadong將北京烤鴨名店「大董」化身成意境菜的「大董意境坊」以東 方烈酒和西方紅酒襯托藝術品般的菜式，如鮮花椒熗象鼻蚌、 鵝肝汁小牛肉和大董酥不膩烤鴨。另外還有由名廚 Jamie Oliver 主理的Jamie's Italian，供應美味的家庭式意大利美食。三道菜菜單包括開胃菜、意大利面和燴飯以及主菜。

郵輪上還設有機械人酒吧 Bionic Bar，旅客可享受由機械人調酒師特調的雞尾酒，機器人調酒師可以炮製多款雞尾酒和無酒精雞尾酒，或按要求獨家調配的酒。

責任編輯：王明芳