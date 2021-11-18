【聲級學堂】《好聲好戲》變奏添食　陳自瑤扮完細路再扮阿婆騷Quali

▲ 《聲級學堂》

TVB在今年5月推出的綜藝節目《好聲好戲》大受歡迎，於是大台變奏添食，精細20名對廣東話配音有興趣的素人，安排他們參加由黃鳳英及18名TVB專業配音員編制的連串課程，並剪輯成5集《聲級學堂》，由後日（11月20日）起逢周六晚在翡翠台播出。

學堂的入門考試，是由導師們分別準備了湯盈盈《老表，你好嘢！》、王浩信《反黑路人甲》、王君馨《My盛Lady》及吳孟達《蓋世豪俠》的4條經典演出片段，讓數千名參賽者配音，而配音片段則由抽簽決定，以保證公平。

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▲ 余德丞任監察員負責監察學員紀律。

余德丞化身監察員

另外，為讓學員們能寓學習於娛樂，製作組更安排了早前《好聲好戲》優勝者陳自瑤，夥拍何廣沛「兩人化身五角」為學員拍片打氣，陳自瑤更分別聲演小妹妹及老太太等。

由於配音員除需要注意細節外，亦十分講求自律，故學員自考試當日起已被一再要求「不能遲到」，製作組並安排節目主持余德丞，於不同場合為學員進行適度解說、訪問學員整個過程成長心路歷程，並會化身「地獄監察員」，拿著手機向每個遲到的學員進行查問。

▲ 黃顯博擅長聲演周星馳。

天生周星馳聲線

觀乎是次入圍學員，全部表現各有特色外亦相當投入。當中最特別要數「邊緣學員」黃顯博，因為他天生「周星馳聲」，而又「咁啱得咁橋」竟抽中《蓋世豪俠》為考試題目，令在場所有人為之驚嘆。

不過，由於顯博連私底下說話都甚為「周星馳」，有導師質疑他個人特色太重影響可塑性，但最後卻因為鳳英老師一句話，令顯博最終得以入圍。