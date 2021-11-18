【青春本我】Chantel+Sherman突擊搜書包　麥秋成手機藏湯怡出浴照

▲ Chantel和Sherman突擊搜查麥秋成的書包發現秘密！

TVB校園劇《青春本我》將於下月首播，《娛樂新聞台》主播王鎮泉日前派出鍾柔美（Yumi）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）及潘靜文（Sherman）任搜查員，突擊搜查林沚羿（Venus）、何晉樂（Rock）及麥秋成的書包。

當中發現麥秋成的手機藏有與太太湯怡的出浴合照，令小妹妹Chantel看到後臉紅兼尖叫。

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Yumi偷吃Venus糖果

首先，由Yumi突擊搜查Venus的書包，發現Venus帶備了的銀包、潤膚乳霜、化妝品等，可是Yumi卻喜歡嗅Venus物品的味道，隨即被Venus笑指她很不衛生。Yumi更被踢爆於檢查書包期間，偷吃Venus的糖果，十分頑皮。

之後，輪到Archie突擊搜查Rock的書包，發現其書包內藏有充電器、茄汁、童年照片等，Rock解釋茄汁是道具，並準備要歸還所以暫放於書包內。

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Chantel+Sherman臉紅尖叫

至於Chantel和Sherman一起突擊搜查老師麥秋成的書包，指他的書包很整齊，並搜出防曬用品、銀包、護照、手機等。

此外，更發現手機Wallpaper正是跟太太湯怡的出浴照片，由於照片中的二人僅以毛巾裹身，令Chantel和Sherman齊齊臉紅兼尖叫。

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