【昔日DJ】蘭茜淡出娛圈習書畫20年變身才女　舉行個人畫展感觸哽咽：人生好多起伏

▲ 淡出娛圈的蘭茜近日舉行個人書畫展。

說起蘭茜（簡詠嫻）這名字，大家或會記起《獎門人》表演「刨西瓜」神技的搞笑場面。其實於2006年淡出娛圈的蘭茜重返校園，更在13年前於中大取得人類學系碩士學位。

十分好學的蘭茜更原來學書畫近20年，日前舉行首個個人畫展，席間致辭時，蘭茜表示回看畫作時感受良多，一度哽咽說：「人生好有多起伏，近幾年遇到好多人和事，令我好大感觸。」

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▲ 蘭茜學習書畫近20年。（取自instagram）

劉曉彤等老友撐場

蘭茜近日於尖沙咀文化中舉行「茜茜個人書畫展應無所住」，雖然已淡出幕前，一眾圈中好友阮小儀、DI雲妮、劉曉彤、吳家樂和楊詩敏等來捧場，事後他們更於個人IG分享跟合照。

當中劉曉彤以英文撰文大讚好友的毅力，其大意是：「這個小女人不只是說說而已，她幾十年來一直致力於水墨畫。無法將我的目光從她美麗的作品上移開，不僅僅是她的畫，還有她對藝術的熱情！熱烈祝賀你舉行第一次藝術展。你做了一件了不起的工作。」

▲ 吳家樂也來捧場。（取自instagram）

蘭茜散發才女氣質

蘭茜亦於IG分享一段短片，只見身穿白色連身裙的蘭茜比前靚女外，更增添一份才女氣質，進行剪綵儀式前蘭茜更分享習書畫的心得。

說到書畫展除展出山水畫外，當中更有她所寫的書法，包括著名的《金剛經》，對此蘭茜說：「是王羲之書寫的金剛經，老師很早已經引導我們學習，展覽上有47張經文，都用上好幾年時間去書寫，現在有這緣份跟大家分享。」

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一時感慨哽咽

蘭茜續說從前擔任電台DJ時，以歌曲和音樂去表達自己，現在即以書畫作品來跟大家對話。

她說：「每一幅畫也有著靈魂，起初我也不察覺，直至我為書畫展佈置時才感覺到，人生有著很多起伏，近幾年自己也經歷了很多事，當回望那些畫作時，才想起原來當刻心情是這樣，近年我也遇到好多人和事，令我好大感觸，可以跟現場的朋友分享這份人生喜悅，我真的很感動，很感謝你們的光臨。」期間蘭茜一度感觸哽咽。

▲ 約20年前的蘭茜仍一臉青澀。（instagram圖片）

重返校園進修

曾是90年代當紅DJ的蘭茜，當年憑著於TVB《獎門人》以一排哨牙刨西瓜的絕技令人印象深刻，及至2006年蘭茜轉行任公關工作。

之後，蘭茜重返校園，本身已擁有英文系學士學位的她於香港中文大學人類學系深造，2008年更取得碩士學位，絕對稱得上是才女。

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另外，蘭茜對書法、字畫有興趣，苦心鑽研近廿年，其作品曾參與多個展覽，當中包括中國、香港、澳門書畫聯展，她更加入了香港國際書畫家協會，以及成為香港婦女文化藝術協會執委。

其實轉行後的蘭茜作風比前低調，連感情事亦然，有指她淡出後下嫁富商Johnny Cheung，婚後過著少奶奶生活，夫婦居於樂活道三層高豪宅，不過數年前傳出婚變消息，而蘭茜亦沒有公開回應。