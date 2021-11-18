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【Tesla手機】網傳Tesla手機設計圖被洩露　科技狂人馬斯克疑染指手機玩閃電藍

休閒消費 12:13 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

近日在網絡流傳一張被洩露的Tesla手機設計圖，莫非馬斯克想染指手機巿場？

憑手握兩大超高科技企業Tesla、SpaceX而極速登上全球首富的Elon Musk（馬斯克），似乎並無因此自滿而放下腳步。有傳Elson劍指Apple在手機的領導地位，推出手機單挑iPhone，一直只聞樓梯響，然而近日又在網絡流傳一張被洩露的Tesla手機設計圖，閃電藍色機身，甚至有名有姓叫「Model Phone」！

以名為「Model Phone」，長方形機身設計，閃電藍色金屬材料做機身，機面更刻上 Tesla Logo，機背頂有三個後置鏡頭，而從《GizChina》報導，這枚手機主鏡頭達至 1.08億像素、4K 畫質、Snapdragon 898 處理器同2TB儲存容量……完全拋離iPhone 13 Pro Max的規格幾千萬長街呢！

    點擊圖片放大
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Tesla一直對生產手機都採用「否認」來闢謠，Elon也斷言絕無想過：「絕對沒有，智能手錶同手機的技術已過時，Neuralinks（主力研發植入式腦機介面技）術才是未來大趨勢！」但先利用自家投術於手來試水溫又未嘗不可，希望能給予apple危機感，將iPhone 14技術推前啦！

記者：黃鑑江

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