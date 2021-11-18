【新冠疫苗】科興公布第三期臨床研究結果　指3至17歲組群接種後安全

▲ 臨床數據分析顯示科興疫苗對3至17歲兒童及青少年均具有良好的安全性。（資料圖片）

新冠疫苗顧問專家委員會日前建議批准科興疫苗的適用年齡涵蓋3至17歲兒童。中國科興公布一項多中心、隨機、雙盲和安慰劑對照三期臨床試驗盲態下分析的疫苗安全性結果，顯示科興疫苗在3至17歲的兒童及青少年中使用具有良好的安全性。

科興指此次試驗在智利、馬來西亞、菲律賓及南非展開，共有2,140名6個月至17歲兒童及青少年參加，當中有684個小朋友獲分配，作接種疫苗安全性的測試。結果顯示，科興疫苗在不同人種中的3至17歲健康人群中均具有良好的安全性，該研究將繼續拓展到6個月大的嬰幼兒人群，為各國在開展6個月大及以上的嬰幼兒接種新冠疫苗提供更有力的科學依據。

科興表示，分析發現有關組群在接種第二劑後的不良反應發生率遠低於第一劑，其普遍的副作用主要為接種部位疼痛、頭痛和發燒等，並未發生嚴重不良反應。

是次研究亦顯示，參與人士在接種後出現的不良反應與在中國內地進行的兒童及青少年第一及二臨床試驗結果相近，反映科興疫苗在3至17歲的健康人士具有良好的安全性。

科興在中國展開為3至17健康兒童和青少年接種科興疫苗的第一及二臨床研究，結果已於今年6月28日在醫學雜誌《柳葉刀-感染病學》刊登。研究結果反映，科興疫苗對3至17歲兒童及青少年表現出良好的安全水平和耐受性，而疫苗亦誘導身體產生較強的免疫反應。

同一研究中另一第三期臨床試驗為分析180名3至17歲兒童及青少年接種2劑科興疫苗後3個月的免疫持久性。結果顯示，中和抗體陽性率可達100%，幾何平均效價（Geometric Mean Titer）水平與接種兩劑後28天相近，反映科興疫苗在兒童及青少年人群中有穩定及良好的免疫原性。

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記者：郭詩詩