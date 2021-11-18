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【天氣轉冷】下周一「小雪」氣溫驟降10度　周二明顯轉涼部分地區最低13度　

社會 11:33 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

下周一「小雪」氣溫驟降10度，周二明顯轉涼部分地區最低13度。

下星期一就是24節氣中的「小雪」，天文台今日（18日）表示，雖然周末日間溫暖，不過下周初「小雪」前後會有另一道冷鋒橫過華南沿岸，本地天氣會再次顯著轉涼及有幾陣雨，周日（21日）與下周一最大溫差達10度，周二早上天氣明顯轉涼，部分地區最低氣溫介乎13至14度。

天文台預料，現時的東北季候風會在星期五、六被一股偏東氣流取代，令周末日間溫暖，但一道冷鋒料在下星期一橫過華南沿岸，本地天氣會再次顯著轉涼、有幾陣雨及乾燥。根據天文台分區氣溫，下周一天氣溫暖，不過早上清涼，到周二時早上氣溫明顯下跌：

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天文台展望未來兩三日部分時間有陽光，日間溫暖，下星期一北風增強，顯著轉涼，下星期二、三早上氣溫降至16度左右。

未來9天的天氣預測。(天文台提供)

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記者：陳麗娜

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