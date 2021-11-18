【醫醫，我不想病了】森美被問及前列腺問題　黎諾懿即時劃清界線

▲ 森美想拉黎諾懿坐埋同一條船。

由黎諾懿及楊潮凱擔任主持的《醫醫，我不想再病了》，本周四（18日）最後一集嘉賓請來《學是學非》元祖級主持森美、「後生仔」林正峰以及2020年港姐季軍得主郭柏妍，探討洗肚臍會否導致肚痛、洗肚臍正確方法、哪些因素可能導致小腸氣等。

出名「腦筋急轉彎」兼奀皮的森美，錄影期間不但成日窒住「流姑娘」何沛珈，又與兩位男主持黎諾懿及楊潮凱亦敵亦友。

當探討前列腺及男人行房等問題時，森美突然拉著黎諾懿稱兄道弟：「我兩個出名係乖嘅！」黎諾懿聞言即劃清界線：「你唔好拉埋我同你一齊講！」由於二人「拉鋸」時間太久，最後遭「流姑娘」呼喚：「點呀？你最後答案係咩呀？」十分搞笑。

▲ 森美要用鮑魚擦幫正峰洗肚臍，正峰嚇到淨係識笑。

森美表現得最Hyper的，非洗肚臍環節莫屬！事緣正峰按製作組要求攤出已劃了幾條直線的肚皮讓大家研究洗肚臍正確方法，森美見狀大感興奮，並拿出Marker幫正峰的肚皮「加料」，又表示要拿雙氧水及鮑魚刷為正峰洗肚臍，嚇到正峰哭笑不得。

▲ 郭柏妍大方分享自己做運動時會放屁。

禍不單行的正峰，在最後的「健康神獎」環節得到健腹輪，並需當眾示範用法；雖然正峰示範姿勢尚算可以，但無論身體還是雙臂均明顯震過貓王。

郭柏妍則全程表現相對斯文及正路，不過當其答問題答至興起時，竟放下形象包袱自爆做運動時會放屁，坦白得來相當可愛。

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