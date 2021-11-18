【第三針疫苗】政府擴大接種群組　已打兩針科興滿6個月人士下周二起可預約打針

▲ 政府擴大接種第三劑新冠疫苗群組。（資料圖片）

政府今日（18日）公布，市民若已接種兩劑科興疫苗而第二劑疫苗是在六個月前接種，不論他們是否屬於優先組別，均可由下周二（11月23日）開始預約和由當天起接種第三劑新冠疫苗。



政府發言人表示，本月11日起為特定組別人士優先接種第三劑新冠疫苗，運作暢順。在評估社區疫苗接種中心和新冠疫苗接種站的接種能力和服務需求後，我們決定擴大接種安排，讓更多符合資格的市民可以接種，加強保護力。市民在預約前請特別留意，接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間應距離最少14日。



發言人提醒，現時為免疫力弱人士（例如癌症病人、器官移植病人、晚期愛滋病患者、需服藥壓制免疫系統的人士等）接種第三劑疫苗的安排將維持不變。他們的第三劑疫苗應在接種第二劑後最少四星期才接種。



對於已接種兩劑復必泰疫苗的18歲或以上人士，現行安排仍然是為較高風險人士（包括60歲或以上長者、醫護人員、長期病患者），以及工作環境有較高暴露風險和較易傳播新冠病毒的員工（例如參與抗疫工作、提供跨境運輸或於管制站和港口工作的人員）接種第三劑疫苗。這些人士應在接種第二劑後最少六個月才接種。

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記者：郭詩詩