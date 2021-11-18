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【奉子成婚】港男揭朋友妻曾做陪酒兼墮胎　憂養「便宜仔」煩惱應否踢爆

親子 12:38 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

港男得知朋友妻曾做陪酒兼墮胎，煩惱應否踢爆。

揭發朋友妻不堪過往，令人難以啟齒。一名港男日前在「連登討論區」發文，指朋友近日奉子成婚，他意外發現「阿嫂」曾做陪酒兼墮胎，擔心好友養「便宜仔」，煩惱應否告知對方。

港男在文中表示，得知朋友近日奉子成婚，他意外得知其妻做過陪酒，與客人發生性關係，又曾一夜情及墮胎。樓主曾試探朋友，對方知道妻子曾做陪酒，但不知她曾發生性關係及墮胎。

網民反應兩極

他擔心好友被騙婚，替別人養「便宜仔」，詢問網民應否告知對方。帖文引來網民熱議，有網民表示支持，「講啦！個肚都唔知係咪你老友嘅」、「到老咗先發現養咗咁多年原來係幫人養便宜仔，呢啲二手飯真係食唔落」、「即刻仲要公開講！遲一秒都害咗你朋友」。

有網民則表示反對，認為「養便宜仔」純粹是猜測，「可能佢唔知開心過知，觀察下仔女似唔似佢先見步行步」、「仔都有埋你先嚟講，影響埋個小朋友，你自己諗了……」、「隻眼開隻眼閉算，現代係咁」、「如果人哋從良個肚係佢，心度冇刺變有刺，咁你就害咗人。即刻講冇着數，唔打草驚蛇先」。

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責任編輯：王明芳

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