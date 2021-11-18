  • 23°C
香港時間 : 20211118日 (週四) 12:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【維港泳】泳總不希望維港泳參加者搞政治　標語涉政治與否視乎政府立場

社會 12:04 2021/11/18

分享：

熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

新世界維港泳」賽事將於12月12日（星期日）早上舉行，今屆參賽名額為1,500個。（經濟日報資料圖片）

由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」賽事將於12月12日（星期日）早上舉行，今屆參賽名額為1,500個，今日上午10時30分起接受網上報名，至11月22日截止。詳情請見【下一頁

中國香港游泳總會會長王敏超今早接受電台訪問時稱，參賽名額只有1500個，希望可以在參加者較少的情況先辦一次，如於疫下成功的話，希望政府明年能批准增加名額再舉辦；又會要求所有泳手及工作人員接種疫苗，並分階段安排泳手下水，盡可能減少泳手接觸的機會。 

王敏超又重申，不希望參加者「搞政治」，至於「香港加油」是否算政治標語，他未有評論，又不舉例甚麼標語或行為會被禁止，表示要視乎政府的立場。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜則關注，泳手下水前及上水後的聚集點安排，以及何時需戴回口罩，暫未見大會有詳細交代；不過又指之前香港馬拉松賽事也沒有構成傳播風險，雖然近期有些機組人員確診個案，賽事期間也有機會不戴口罩，但本港疫情相對緩和，賽事也在很開揚的戶外地方舉行，交叉感染風險相對偏低。

一文看清第三針疫苗須知及疫苗種類：https://bit.ly/3BJX1BB

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【維港泳】維港泳12月12日復辦　一文看清報名詳情及防疫要求
11:30 2021/11/17
【維港泳】維港泳12月12日復辦　一文看清報名詳情及防疫要求
【維港泳】疫情影響今屆維港泳取消　入圍泳手明年可享半價報名費
16:34 2020/07/17
【維港泳】疫情影響今屆維港泳取消　入圍泳手明年可享半價報名費
【毅行者】樂施會毅行者不獲批准豁免羣組聚集　組織啟動後備方案擬以全新模式呈現
17:09 2021/10/27
【毅行者】樂施會毅行者不獲批准豁免羣組聚集　組織啟動後備方案擬以全新模式呈現

你可能感興趣

【維港泳】維港泳12月12日復辦　一文看清報名詳情及防疫要求
11:30 2021/11/17
【維港泳】維港泳12月12日復辦　一文看清報名詳情及防疫要求
【維港泳】疫情影響今屆維港泳取消　入圍泳手明年可享半價報名費
16:34 2020/07/17
【維港泳】疫情影響今屆維港泳取消　入圍泳手明年可享半價報名費
【毅行者】樂施會毅行者不獲批准豁免羣組聚集　組織啟動後備方案擬以全新模式呈現
17:09 2021/10/27
【毅行者】樂施會毅行者不獲批准豁免羣組聚集　組織啟動後備方案擬以全新模式呈現
王敏超 疫苗 馬拉松 政治 新世界 游泳

最高瀏覽

【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
10:53 2021/11/17
【東張西望】為聾啞女出頭反駁霸樓女保安　林希靈被讚富正義感屬TVB清泉
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大
09:42 2021/11/17
【娛圈喜事】張秀文嫁入豪門做闊太　公屋出身孝順女為病母停讀港大
【食不安心】3人食米線後驗毒呈陽性　揭黑心食店加罌粟入米線
11:04 2021/11/17
【食不安心】3人食米線後驗毒呈陽性　揭黑心食店加罌粟入米線