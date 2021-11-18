【維港泳】泳總不希望維港泳參加者搞政治　標語涉政治與否視乎政府立場

▲ 新世界維港泳」賽事將於12月12日（星期日）早上舉行，今屆參賽名額為1,500個。（經濟日報資料圖片）

由新世界發展有限公司冠名贊助、中國香港游泳總會（泳總）主辦的年度體壇盛事「新世界維港泳」賽事將於12月12日（星期日）早上舉行，今屆參賽名額為1,500個，今日上午10時30分起接受網上報名，至11月22日截止。詳情請見【下一頁】

中國香港游泳總會會長王敏超今早接受電台訪問時稱，參賽名額只有1500個，希望可以在參加者較少的情況先辦一次，如於疫下成功的話，希望政府明年能批准增加名額再舉辦；又會要求所有泳手及工作人員接種疫苗，並分階段安排泳手下水，盡可能減少泳手接觸的機會。

王敏超又重申，不希望參加者「搞政治」，至於「香港加油」是否算政治標語，他未有評論，又不舉例甚麼標語或行為會被禁止，表示要視乎政府的立場。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜則關注，泳手下水前及上水後的聚集點安排，以及何時需戴回口罩，暫未見大會有詳細交代；不過又指之前香港馬拉松賽事也沒有構成傳播風險，雖然近期有些機組人員確診個案，賽事期間也有機會不戴口罩，但本港疫情相對緩和，賽事也在很開揚的戶外地方舉行，交叉感染風險相對偏低。

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責任編輯：陳正怡