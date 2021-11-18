【中學生拍拖】阿仔扮補習拎錢去拍拖　港媽踢爆講大話迫分手︰打咗佢一巴

▲ 有港媽發現兒子扮補習，實情是拿補習錢跟女朋友去拍拖。

中學生情竇初開拍拖，家長宜好好溝通輔導，強硬手段未必可行。近日有港媽於網上討論區大呻，發現兒子扮補習，實情是拿補習錢跟女朋友去拍拖，她揭發兒子講大話後怒不可遏「打咗佢一巴」，更迫他與女朋友分手。

揭發用補習錢拍拖

該名港媽本周一（15日）在「香港討論區」以「發現個仔呃我錢」為題發帖，表示日前放工後在銅鑼灣撞見兒子與一個女生在一起，當時二人穿著校服正食雪糕。不過，兒子原本告訴他放學要補習，令她非常憤怒︰

佢呃我話要拎錢去補習，但原來係拎錢同女朋友拍拖！

她回家後向兒子了解，兒子仍講大話稱去了補習，於是她嬲到將拍攝到的相片給他看，「佢先知死」，也得知真相︰

原來佢呢2個月一直冇去補習，拎咗啲錢同女朋友放假去玩，買生日禮物！

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憤而掌摑要求分手

港媽一怒下「忍唔住打咗佢一巴」，她有感辛苦賺錢卻被兒子拿去拍拖，還要講大話。她又批評兒子的女朋友，「個女仔都應該唔係咩好人，咁細個就要男朋友買成千蚊嘢俾佢」。她慶幸發現得早，否則一直受騙。她向兒子提出要求︰

我依家要個仔同佢分手，但佢唔肯，我都唔知可以點做……

網民︰打佢一巴解決唔到問題

網民意見兩極，有人認為兒子講大話不對，建議港媽經濟封鎖他，留言「咁細個就呃錢」、「斷零用錢咪冇錢去拍拖」、「唔好再俾零用錢佢」。另一方面，有網民覺得中學生拍拖很正常，最重要是父母如何教育，而非一面倒指責。而且有網民指港媽掌摑兒子的做法不恰當，反而破壞親子關係。點擊圖片睇更多網民意見︰

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責任編輯：王明芳