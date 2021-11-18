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【抗癌勇士】4歲癌童治癒率僅半成抵西班牙治療　Sheldon媽媽感謝支持：信一定成功

健康 13:08 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

4歲癌童Sheldon已抵達西班牙接受治療，大眾的支持令媽媽相信治療一定成功。

本港4歲男童Sheldon患罕見癌症「神經母細胞瘤」，治癒率僅半成，其抗病經歷自電視台報道後，引起社會各界關注，更有熱心市民捐款贊助其醫療費用。昨日（17日）Sheldon的媽媽在facebook專頁更新近況指，他們已抵達西班牙的醫院，衷心感激每一位的關懷、祝福，甚至支持經費，這都成為力量，「令我們更有信心相信，治療一定會成功」。

Sheldon患「神經母細胞瘤」第四期，出發前他已在本港完成所有電療。（圖片：facebook專頁「神母小戰士Sheldon」）

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Sheldon的媽媽早前接受《東張西望》訪問時指，他去年確診患「神經母細胞瘤」，治癒率只有半成。為全職照顧兒子，她沒再工作，2/3時間也在醫院裡面。因難以外出，即使家人前來探望她，也只能在醫院門口見面10分鐘。歷一年治療，以為穩定下來，不料今年8月復發並擴散頭部、脊椎及腳骨，需做開腦手術，令媽媽感到人生再跌至谷底。最近他們發現西班牙有新藥可治此症，縱然費用逾百萬元，負擔沉重，但Sheldon媽媽說：「只要有1%機會康復，也會試。」

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出發前獲超人上門打氣

媽媽近日在facebook專頁更新近況指，上周四（11日）兒子已在本港醫院完成所有電療。翌日覆診，本來只是定期「洗喉仔」（清洗喉管）和抽血的Sheldon，卻被發現血色素、血小板、白細胞指數低，需要輸血、輸血小板、打針提升白細胞。媽媽表示，雖然要朝九晚十留在醫院，但兒子表現開心，因可見到熟悉的醫護人員。

出發往西班牙的前一天，Sheldon更獲超人上門打氣並送上禮物。媽媽笑言，當開門見到超人Zero與Red Power Ranger時，兒子來不及反應，

直到被超人緊緊抱起，他甜絲絲的笑容已隱藏不住內心的開心和興奮。明天（16日）便要出發到西班牙，估不到臨走前可以得到超人親身打氣。

媽媽大讚安排細心，令她相當感動。

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航空公司安排體貼免操勞

本周二（16日）他們抵達機場，準備往西班牙接受治療。媽媽也盛讚航空公司安排周到，體貼兒子的需要。她透露，航空公司得知Sheldon的情況後，為他縮短等候時間、減少與其他人接觸機會，並安排了接駁車和候機室，甚至贊助了商務客位，讓他能好好休息。媽媽笑言，Sheldon自知道要乘搭飛機後，十分興奮和焦急，常問「我可以今天飛嗎？」

Sheldon已抵達西班牙的醫院，媽媽相信治療一定會成功。（圖片：facebook專頁「神母小戰士Sheldon」）

大眾的支持成為抗病力量

昨日（17日）媽媽發文表示，已抵達西班牙巴塞隆拿的醫院Sant Joan de Déu Barcelona Hospital（SJD）。她感謝各方的安排，稱時間緊逼，由確定醫生安排到出發，前後只有十天。即使過程不太順利，但她感激在其身邊的守護天使所預備一切。她亦答謝社會大眾的支持，表示現在更有力量走下去：

衷心感激你們每一位，一份關懷、一句祝福、誠心禱告，甚至支持經費，全都變成力量，令我們更有信心相信，治療一定會成功！

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責任編輯：羅嘉欣

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