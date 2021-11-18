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【阿富汗悲歌】誤信可嫁有錢人脫貧墮騙局　130名阿富汗女性被騙去做奴隸

親子 13:02 2021/11/18

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約130名阿富汗女性誤信可嫁有錢人脫貧，被騙賣去做奴隸。

阿富汗變天，由塔利班接掌政權後，物價不斷飆升，民不聊生，女性更是人人自危，有不少絕望的阿富汗人希望把握機會脫離困境。有騙徒看中不少婦女迫切想脫貧，設騙局扮演中介人，欺騙逾百婦女可安排她們嫁給有錢人，其實是販賣人口，將她們變賣做奴隸。

130名阿富汗女性被騙嫁錢人

據《法新社》報道，阿富汗塔利班周二（16日）公告，破獲一宗大規模的人口販賣案件，逮捕了一名男子，該男子涉嫌在阿富汗北部販賣數十名婦女，讓她們相信會嫁給有錢人，但實則是騙去當奴隸，事件中共約130名阿富汗女性被不法份子哄騙。

塔利班表示仍處於調查的初步階段，會進一步深入調查，涉事男子針對迫切希望改善處境的貧困婦女，哄騙說他會為她們找富有的丈夫，而條件是婦女需求同行跨越到另一個省，事實上，婦女們在那裡被賣變成奴隸。不法份子的手段可恥，令人髮指，警方在15日晚將涉事男子逮捕。

有女士為生計賺錢，穿梭道路中去兜售筆。（法新社）

塔利班掌權民不聊生

如此多女士受騙，她們主因想脫貧，並為自己生活打算。阿富汗武裝組織塔利班掌權後至今約3個月，民不聊生，女性更是人心惶惶，雖然塔利班初掌權曾表示會尊重女性，聲稱女性將被允許工作、學習，但阿富汗婦女革命協會（RAWA）揭露了塔利班對女性的「29條禁令」，當中包括不准大聲笑、不准化妝，沒有近親男性陪同的婦女不准進行任何活動，顯示出女性只被視為男性的附屬，女性不應公開示人。

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雖然阿富汗過往有不少罪案貪污等問題，但塔利班掌權後，社會困境更大，據聯合國糧食及農業組織和世界糧食計劃署的資料，阿富汗有2280萬人將面臨嚴重糧食不足，隨之而來會致犯罪率上升，民眾苦不堪言。

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責任編輯：王明芳

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