【為母則強】徐若瑄子宮肌腺瘤變大流血不止　Vivian緊急入院開刀︰不要擔心我

▲ 徐若瑄因子宮肌腺瘤變大連續數天大出血，需要緊急入院做手術。

46歲台灣藝人徐若瑄（Vivian）昨日（17日）突然貼出入院臥病在床的相片，令外界擔心，其後她再交代自己的病況，因為子宮肌腺瘤變大而導致連續幾日大量出血不止，有昏倒危險，需緊急入院治理，徐若瑄表示已經完成手術，現階段需要補鐵。

徐若瑄有「鋼鐵V」之稱，捱過不少辛酸。6年前她40歲高齡懷孕，曾卧床5個月，為了保胎捱超過300針，承受了很多痛苦。徐若瑄昨又表示自己的健康亮起紅燈，在IG寫道：

只是想記錄我勇敢的1天，謝謝我溫柔的醫生。

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她與主診醫生合照，戴上口罩仍見到她面帶笑容。其後她再分享多幾張照片報平安，並詳細交代病況。

我因為子宮裏的腺瘤長大，導致非經期間連續幾日大量出血不止，血紅素&鐵嚴重不足，有昏倒危險，需緊急入院處理。然後醫生很棒很好，都處理好了、一切都穩定了，謝謝大家。謝謝所有的親朋好友、米粉們關心～我愛你們。

她表示今次只是小手術，由於她缺鐵，故現時需要補鐵。她在留言中還順道宣傳電影，叫大家不要擔心她。

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早於去年底，徐若瑄曾因工作忙碌被爆出身體抱恙，由於要兼顧家庭、電影、專輯及代言工作等，每日都睡不過5小時，當時她不僅有耳鳴，錄影節目還一度暈眩，甚至曾懷疑自己罹患鼻咽癌，後經診斷是過於操勞。

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高齡懷孕捱300針保胎

至今年8月，徐若瑄藉著兒子Dalton 6歲生日，憶述當年懷孕的辛酸史，她曾為養胎卧床5個月，吃、喝、排便都在床上，一開始甚不習慣，「努力說服自己放下尊嚴」。隨着胎兒日漸長大，她更需要以「頭下腳上」的斜躺姿勢卧床，十分辛苦。

▲ 徐若瑄40歲高齡懷孕時，為保住兒子曾捱了超過300針。（IG圖片）

她坦言最怕打針，但為了保住胎兒，捱了300多針，「屁股打到幾乎快找不到不痛之處可再扎針」。Dalton平安出世後，Vivian因太久沒走路，雙腿肌肉無力，蹲下去之後站不起來，忍痛復健半年才恢復體力。

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子宮肌腺瘤 VS 子宮肌瘤

婦產科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時，解釋子宮肌腺瘤與子宮肌瘤是不同的，子宮肌腺瘤又稱「子宮腺肌症」，是子宮內膜異常出現在子宮肌肉層。因此月經來潮時，這些「異位」於肌肉層的子宮內膜也會跟著出血，但是血只能積聚在肌肉裡面，導致子宮壁增生、變大、肌肉組織纖維化。

子宮肌腺瘤大多生長在一邊子宮壁，通常是子宮後壁，子宮會像氣球般脹起來，呈圓形；蝕入肌肉層，無法分割。要切除需全子宮切除，否則用止痛藥、止血藥控制病情。

子宮肌腺瘤的典型症狀是來經時痛楚、經血流量多，子宮脹大等。通常患者因為經痛、經量多求醫，接受婦科檢查和超聲波時發現。成因與雌激素有關，不過沒有研究顯示是與哪些特別食物有關。高危人士包括曾接受子宮手術如剖腹產或肌瘤切除、曾分娩、中年婦女，40至50歲女性較常見，停經後發生率會下降。

而子宮肌瘤則是常見婦科疾病，俗稱「纖維瘤」，是子宮的平滑肌增生造成的良性腫瘤。子宮肌瘤主要分3種︰黏膜下肌瘤、漿膜下肌瘤和間質性肌瘤，其生長位置、症狀和影響各有不同。收經後肌瘤普遍會慢慢縮小。

子宮肌瘤可以用手術切除，視乎子宮肌瘤的大小及和症狀的嚴重程度，一般會先觀察，或透過藥物如止血藥、止痛藥、荷爾蒙療法等療法紓緩出血症狀。

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責任編輯︰王明芳