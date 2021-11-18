【全民造星IV】甜美Yoyo未出道率先拍廣告　葛綽瑤期望復活成功：我好想入行

▲ 葛綽瑤（YoYo）未出道已經接拍廣告。

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》近日熱播中，不少參加者也成功彈起，當中被網民喻為零死角的甜美女生葛綽瑤Yoyo甚得觀眾歡心，可惜卻被淘汰跌入復活區，連監製花姐（黃慧君）也力撐，講明「寧願不要MIRROR也要她」，而網民更指她不獲晉級是「一大冤案」，民意強勁要求她復活！

雖然Yoyo選女團星途未有結果，但她已獲商戶睇中，未正式出道已有廣告工作，Yoyo就獲時代廣場選中成為畢奇聖誕主題的精靈仙子，穿了聖誕樹綠造型的長裙及香檳色仙氣紗長裙，置身畢奇畫筆下的小屋佈置聖誕樹拍攝硬照廣告。

▲ 葛綽瑤化身精靈仙子拍攝廣告。

聖誕節願望想入女團

Yoyo表示聖誕節是她最喜歡的節日，皆因五光十色的聖誕燈飾感到浪漫，所以在宣傳照中化身成精靈感到相當開心：「自己平時少化妝，衣著也比較簡約平凡，今日可以成為畢奇筆下的角色，更是做一位美麗的聖誕精靈，試了不同造型扮靚，感到夢幻好玩，拍攝時要用想像力，慢遊聖誕小屋時的愉快心情。」

今年聖誕對YoYo別具意義，因為《全民造星IV》於聖誕舉行，她直言希望可以在復活區回來，繼續參加選秀：「今年聖誕節的願望一定是想入到女團出道入行，而聖誕節就是決賽的日子，希望大家可以為我集氣，首先要復活成功，才可以進入決賽，自己真的喜歡唱歌跳舞，想入行嘗試演藝的工作。」

▲ 葛綽瑤（YoYo）很可愛呢！

喜獲花姐鼓勵

另外，Yoyo坦言鍾情可愛風的插畫，想買畢奇的公仔送給經理人Wing作聖誕禮物，她咀甜地說：「Wing平時要照顧這麼多的女參賽者，壓力相當大，我要買10個畢奇公仔為她減壓。」

除了經理人外，Yoyo揚言要把工作的酬勞買聖誕禮物給選秀導師如花姐、梁祖堯及許廷鏗：「雖然我跌入復活區，但聽到花姐的鼓勵，好似一支強心針，我期望可以復活成功，虛心學習，總之希望聖誕節可以願望成真。」