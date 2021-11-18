【食不安心】實測糞水真可以浸出臭豆腐？油炸後與正宗臭豆腐真假難辨【附正宗臭豆腐製法】

▲ 屎水真可以浸出臭豆腐？實測油炸後外觀氣味竟真假難辨！

江湖傳聞有黑心商人為了節約成本，會用屎水或化學物品加工臭豆腐，令臭豆腐臭上加臭，到底這種做法真的可行嗎？有內地節目就親自實測，結果發現經油炸後，臭豆腐的外觀、氣味實在真假難辨。

為了驗證說法，內地節目「好奇實驗室」就親自實測，利用餿水（泔水）、屎水、化學物浸泡臭豆腐，觀察外觀及氣味，並油炸對此，了解這些「偏門」製法，能否騙過消費者。

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▲ 24小時後撈出、洗淨。

節目組將買來的正常臭豆腐，分別浸泡在餿水、屎水中，24小時後撈出、洗淨。然後邀請4名人士觀察。

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在盲測的情況下，觀察員表示餿水浸的臭豆腐外觀與正常臭豆腐一樣，但氣味不一樣，有點類似餿水的酸臭味。亦有人指屎水浸的臭豆腐外觀也分辨不出，但有屎水味。

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隨後再將各種臭豆腐油炸，結果發現，餿水、屎水臭豆腐油炸後，酸臭和屎臭味都消失。而屎水臭豆腐的色澤更呈現金黃色。

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盲測之下，觀察員也難以區分屎水臭豆腐和正常臭豆腐，更紛紛表示除了正常臭豆腐外，其次就會選擇購買屎水臭豆腐。至於口味，沒有人夠膽試食。

▲ 屎水臭豆腐色澤與正常臭豆腐相似。

節目組又測試能否用化學物速製臭豆腐。節目組將實驗品分為3類：

臭豆腐+綠礬+硼砂+餿水

臭豆腐+綠礬+硼砂+屎水

臭豆腐+綠礬+硫化鈉（臭鹼）+清水

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結果發現，3類臭豆腐經過20多小時發酵，無論是外觀、氣味，都和正常臭豆腐有很大差別，大部份都會發黑、發綠。而3種化學物其實都不是食品添加劑，對人體有害。綠礬和發酵物反應後會產生黑色的硫化鐵；硼砂經過化合反應後會產生黃色化合物；硫化鈉又叫臭鹼，會產生臭味。

正宗臭豆腐製法

節目組找到一間傳統臭豆腐小店了解正宗臭豆腐的製作方式。老闆表示，正宗臭豆腐其實是用莧菜梗製作出「滷水」。先將莧菜梗浸泡發酵3至5日，然後倒入酒壇，封存3至5年。目前所用的「滷水」，都已有10年歷史，他每隔一段時間都會加一點新的「滷水」進去。故此，正宗臭豆腐的製作周期較為漫長。

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責任編輯：羅嘉欣