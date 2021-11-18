【北部都會區】黃偉綸指北部都會區未來10年約20萬單位入伙　區內將有3間大型醫院

▲ 黃偉綸指北部都會區未來10年約20萬單位入伙，區內將有3間大型醫院。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥上月施政報告提出發展北部都會區，料可容納約250萬居住人口、提供65萬個工作職位。發展局局長黃偉綸接受港台訪問時提到，未來北部都會區或有三間大型醫院，包括已於未來北環綫古洞站附近預留土地興建其中一間新醫院。

黃偉綸受訪時提到，北區目前缺乏大型醫院，食衞局與醫管局亦正研究，北區醫院擴建及洪水橋新醫院，病床數量分別提升至超過2000張；並已於未來北環綫古洞站附近預留土地，興建其中一間新醫院。換言之，日後北部都會區將有三間大型醫院應付需求，每間超過2,000張病床。

不過他稱，市民可能以為「北部都會區」需要20年時間，才有新住宅和設施落成，惟各項建設是分階段有序完成，未來10年將陸續見到成果，其中古洞北及粉嶺北新發展區，2024年起已有部分單位入伙，「北部都會區」未來10年將有約20萬個單位入伙。

至於施政報告提出，探討將東鐵線伸延至深圳羅湖，在深方設「一地兩檢」口岸，文錦渡可能會以物流、商住綜合發展較合適，具體內容有待研究；至於現有羅湖站及上水站之間，增設非過境新鐵路站「羅湖南站」，黃偉綸表示，羅湖南站交通方便，預計將來會有住宅供應。

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責任編輯：陳正怡