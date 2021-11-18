【明星創業】龔柯允圓夢開咖啡店　《演鬥廳》喜獲陳潔靈肯定實力

▲ 龔柯允（中）新店開張獲一班好友親身到場支持。

實力歌手龔柯允（Karen） 早前參與了歌唱節目《演鬥聽》，在節目中得到陳潔靈Miss ChanChan肯定實力勇奪MVP，歌唱事業再獲肯定。音樂以外，她更嘗試不同發展，除親力親為於網上賣家鄉馬來西亞特產之外，最近還涉獵到餐飲業務。



日前新店開張獲一班好友親身到場支持，包括海俊傑、羅力威、雨僑等。Karen受訪時表示：「好開心可以完成人生其中一個心願開cafe，因為我自己好鍾意飲咖啡，可以嘆著咖啡同朋友傾計，亦是我最放鬆時光。」她又多謝王梓軒邀請上《演鬥聽》，可以同一班熱愛音樂人一齊玩音樂。

▲ 雨僑夫婦支持。

是好幸福的事：「好榮幸可以在Miss ChanChan手上拎MVP，好似打支強心針，希望更多人會留意到我的音樂。今次新歌 《Sing a Live》 由我自己創作，希望可以用搖滾將最真實的龔柯允介紹給大家。 」

▲ 參加《演鬥應》。

她又好感恩可以遇到好老闆賞識，不用單打獨鬥。亦加強對歌唱事業信心。「老闆同公司投入大量資源在我身上，亦多了好多不同工作機會，希望歌唱事業路上可以不斷突破，不久將來幫公司賺多些錢。」

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