【暖心婆婆】84歲婆婆每年為麻雀織冷衫　一個原因堅持暖心舉動

▲ 日本一位84歲婆婆每年堅持為欄杆上的小麻雀裝飾換衣服。

日本江之島是不少旅客遊日必去的觀光景點，而車站前的麻雀鐵欄杆更成為打卡熱點，原因是每隻小麻雀都穿上色彩繽紛的毛衣，非常可愛。原來毛衣是由一位84歲的婆婆親手編織，舉動背後藏著令人感到窩心的故事。

▲ 小麻雀會定期換新裝。（影片截圖）

江之島車站「小麻雀欄杆」的由來，是由於當年承建商為了不讓小朋友坐在鐵欄杆上，以避免他們跌倒發生意外，遂在上面加設幾隻小麻雀裝飾。某一日，當地居民發現每隻麻雀都穿上了可愛的毛衣，令欄杆漸漸成為了區內的景點。

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84歲婆婆為麻雀編織毛衣

最近日本電視節目《めざまし８》到江之島尋找這位為小麻雀穿衣服的神秘人，追蹤後發現原來是一位名為小池三四子的84歲婆婆。

婆婆家中儲有一堆毛冷和編織工具，雖然她年紀老邁，但手腳依然靈活，不用30分鐘便能編織出小毛衣。她表示，自己會在早上5時15分到達車站為麻雀換衣服，所以鮮有人看到她的身影。

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繼承好友的遺願

原來小麻雀早在22年前已經開始穿衣服，小池婆婆表示，當初提出此主意的並不是自己，而是朋友石川小姐，笑言自己是「第二代」接班人。婆婆憶述，石川小姐當年看到小麻雀後擔心它們會著涼，所以開始編織迷你毛衣。

▲ 22年前好友石川小姐開始為小麻雀編織衣服。（影片截圖）

然而，好友在數年前離世，所以小池婆婆決定接力進行這暖心工作，繼續為小麻雀和江之島的居民帶來溫暖。

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責任編輯：王明芳