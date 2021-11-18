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【入稟索償】物管經理涉挪用逾千萬公款　彩明苑法團入稟索償

社會 13:45 2021/11/18

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物管經理涉挪用逾千萬公款，彩明苑法團入稟索償。（經濟日報資料圖片）

將軍澳彩明苑疑遭物業管理經理挪用公款，業主立案法團日前入稟高等法院，指物業管理經理於受僱10年間，涉偽告及篡改包括支票及銀行月結單等文件，涉挪用法團以千萬元計款項。法團指物管經理及管理公司涉違反管理協議及授信責任，要求作出賠償。

原告彩明苑業主立案法團；答辯人黃偉龍（譯音）及佳定物業管理有限公司。

入稟狀指，答辯人黃偉龍受聘於次答辯人佳定物業管理有限公司，為彩明苑物業管理經理。受聘10年間至2021年6月29日，黃涉多次虛假篡改或偽造大批文件，包括支票、銀行月結單及確認書，並涉挪用原告以千萬計款項至其銀行帳戶。

原告就首答辯人作出的欺詐及虛假陳述等行為索償，指首答辯人違反管理協議及授信責任等，而次答辯人作為其僱主，亦須就首答辯人的欺詐行為負責，故要求兩答辯人作出賠償，兼須付利息及訟費。

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記者：林育慧

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