【猥褻兒童】戀童癖私家偵探非禮多名女童　製作兒童色情物品等罪行判囚3年2個月

▲ 戀童癖私家偵探非禮多名女童，涉製作色情物品判囚3年2個月。

30歲男私家偵探早前承認非禮、管有及製作兒童色情物品等8項罪名，案件屬區域法院案件，今日（18日）西九龍法院判決。法官指被告患戀童癖，重犯機會高，屬加刑因素，加上其製作色情物品涉綑綁兒童雙手、集體性愛等情節，部分更被評為最嚴重的「第四級」色情物品，，除認罪外，沒有其他有效求情理由，判其囚3年2個月。

被告叶厚鑫（30歲）去年5月至9月期間，被告在慈雲山向9歲女童搭訕，其間強行把女童帶到梯間向她自瀆，其後又在葵涌以拍攝校服校章為名，觸摸12歲及16歲女童胸部，以及以同一藉口觸摸13歲女童胸部和掀其裙底，犯案過程中均有拍片，同年9月被捕。

區域法院暫委法官張潔宜表示，猥褻侵犯是嚴重罪行，涉及兒童更加嚴重，而5名受害人中，除了一名身分不詳的女童，其餘4名女童年齡為9至16歲。本案涉及多項加刑因素，如精神及心理報告提到被告有戀童癖，重犯機會率為中度偏高；被告短時間內多次犯案。

針對被告製作影片及照片，法官指部分被評為最嚴重的「第四級」色情物品，而管有兒童色情物品的判刑亦需具阻嚇性，各項罪名以6至30個月監禁為量刑起點，認罪後扣減至4至20個月監禁，沒有其他有效求情理由，考慮整體刑期後判監38個月。

▲ 案件屬區域法院案件，今日在西九龍法院判刑。（資料圖片）

辯方求情指，報告顯示被告沒有精神病，但有戀童癖，建議接受適當心理治療。被告願意正視問題，明白對兒童色情感興趣並不正常，還押期間一直向任職社工的親戚尋求治療方法，也同意其行為對受害人造成傷害。



案情指，被告在去年5月至9月期間，在慈正邨後樓梯在9歲女童面前手淫並拍片，在葵涌石蘺（二）邨藉詞為12歲及16歲女童拍攝校服校章並摸其胸部並拍片。在葵涌邨後樓梯藉詞為13歲女童拍攝校服校章並摸其胸部和掀裙底，並在過程中拍片。



被告在同年9月被捕，在警誡下承認有接觸女學生的癖好，因咸濕及性衝動而犯案。警方在並在其手機再發現多段影片及照片，揭發他前年在長沙灣蘇屋邨非禮一名女童，被告警誡下承認，他有接觸女學生的癖好，因性衝動及「咸濕」而犯案。

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責任編輯：陳麗娜