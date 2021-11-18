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【死因研訊】21歲少女求醫3周後心肌炎離世　專家指抗生素無決定性治療作用

社會 14:16 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

心臟科專科醫生譚樂忍（中間）今以專家證人身分作供。（梁錦麟攝）

21歲少女4年前到瑪嘉烈醫院求醫後3周因心肌炎離世，死因研訊今（18日）續。死因庭傳召心臟科專科醫生以專家證人身份作供，醫生今作供稱，大部份心肌炎都是由病毒造成，抗生素並沒有決定性的治療作用，並形容事件是無法阻止。

死者蘇潔茵（終年21歲）於2017年1月4日，因頭暈到瑪嘉烈醫院求醫，最終被診斷為心肌炎。死者入院期間獲處方抗生素後逾9小時方注射，死者曾出現4次心臟停頓，在3周後因心肌炎離世。

心臟科專科醫生譚樂忍以專家證人身份作供稱，他形容事件是無法阻止，但過程中的臨床監察可以做多一些，尤其在發現肌鈣蛋白時。

譚續指，從最初的驗血報告中，顯示死者病人的肌鈣蛋白為775，而正常的指數是少於1，隨後死者的肌鈣蛋白更升至8萬多，若年青人的肌鈣蛋白突然升到如此高，很大機會是心肌炎。

譚又指，當日由醫生於晚上7時許處方抗生素，並在翌日凌晨5時注射。由於大部份心肌炎都是由病毒造成，抗生素並沒有決定性的治療作用，注射的抗生素主要是醫治肺炎。

譚又指，死者入院當日的症狀雖然符合心肌炎，但相關症狀的指向性並不強，需要進行其他檢查取得更多資訊。譚續指，死者當日的心跳、血壓持續上升，反映她的身體遇上某些情況而作出反應，當中有機會是心肌炎或其他感染。

研訊下午續。

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記者：梁錦麟

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